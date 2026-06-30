Foot : Robert Lewandowski s'engage en MLS au Chicago Fire

L'attaquant polonais Robert Lewandowski, arrivé en fin de contrat avec le FC Barcelone, a signé jusqu'en 2028 avec le Chicago Fire, qui évolue dans le championnat nord-américain, a annoncé lundi 29 juin le club étasunien.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Formé à Varsovie et passé par Dortmund, le buteur polonais de 37 ans est l'un des attaquants les plus prolifiques de sa génération.

Troisième meilleur buteur de l'histoire de la Ligue des champions (109 buts) derrière Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, il a joué à la pointe de l'attaque du Bayern Munich pendant huit saisons (2014-2022) avant de rejoindre le FC Barcelone (2022-2026).

"Le buteur prolifique arrive en Major League Soccer (MLS) avec l'une des carrières les plus illustres de ce sport, ayant inscrit plus de 700 buts en sélection nationale ou dans des clubs européens de premier plan", souligne le Chicago Fire dans un communiqué.

Absent du Mondial, il rejoint un championnat où évoluent déjà plusieurs grands noms du football, comme Lionel Messi et Hugo Lloris, et y retrouvera le Français Antoine Griezmann.

Surnommé "LewanGOALski", l'international polonais (167 sélections, 89 buts) a terminé à huit reprises meilleur buteur de Bundesliga ou de Liga.

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Au Bayern Munich, il a remporté une Ligue des champions (2020), huit championnats d'Allemagne et une Coupe du monde des clubs (2020), inscrivant 344 buts en 374 matches toutes compétitions confondues.

Lors de ses quatre saisons au Barça, il a marqué 119 buts en 191 rencontres et remporté trois Liga (2023, 2025 et 2026) ainsi que la Coupe du Roi en 2025.

"Après quatre années riches en défis et en efforts, il est temps pour moi de passer à autre chose", avait-il expliqué mi-mai sur Instagram en annonçant son départ.

Le Chicago Fire, qui n'a plus dépassé le premier tour des play-offs de MLS depuis 2010, est actuellement troisième de la conférence Est.

"Nous nous sommes donné pour mission de bâtir un club de classe mondiale qui inspire la grandeur, unisse Chicago et remporte des titres. Robert incarne ces valeurs et représente les standards que cette ville mérite : un champion et un compétiteur", a déclaré l'entraîneur et directeur du football du Fire, Gregg Berhalter.

AFP/VNA/CVN