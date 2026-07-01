Mondial-2026 : démonstration des Bleus, en route pour les 8e

L'équipe de France, encore portée par son magnifique duo Mbappé-Olise, ne s'est pas laissée piéger par la Suède et a livré une nouvelle démonstration offensive pour obtenir facilement son billet pour les 8 e de finale de la Coupe du monde (3-0), mardi 30 juin à East Rutherford (New Jersey).

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L'aventure continue donc pour les Bleus, qui ont désormais rendez-vous au prochain tour avec le Paraguay, tombeur surprise de l'Allemagne, le 4 juillet à Philadelphie. Un choc qui rappellera le duel homérique livré en 1998 aux coéquipiers de José Luis Chilavert, conclu par le but en or salvateur de Laurent Blanc en prolongation.

Pour Didier Deschamps, qui était sur le terrain à Lens ce jour-là, cette rencontre charriera forcément des souvenirs.

Mais en attendant, le sélectionneur peut remercier, comme de coutume, ses attaquants qui ont maintenu leur rythme infernal et lui ont offert la possibilité de poursuivre la quête d'un troisième titre mondial, après 1998 et 2018, avant de quitter la scène. Avec à la baguette deux artistes que la planète foot lui envie : Kylian Mbappé, encore auteur d'un doublé, et Michael Olise, double passeur.

Alors que les Tricolores butaient, sous une très forte chaleur (32°C), sur une vaillante défense suédoise et un Jacob Widell Zetterstrom en feu dans les buts, le capitaine a sorti le grand jeu juste avant la pause en mystifiant l'arrière-garde adverse à la suite d'un corner d'Olise et un relais avec Ousmane Dembélé (45e).

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Le leader français et tous ses coéquipiers se sont alors précipités vers Didier Deschamps pour réserver une grosse accolade à leur patron, endeuillé par la mort de sa mère et de retour sur le banc après avoir assisté à ses obsèques en France.

Un geste qui en dit long sur la solidarité et l'esprit de cohésion qui anime ce groupe, en mission pour aller chercher une troisième étoile.

Olise, génial créateur

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Michael Olise, génial créateur, n'a pas été en reste en délivrant deux passes décisives venues d'ailleurs, la première à destination de Bradley Barcola, qui en a profité pour inscrire son deuxième but du tournoi et tuer tout suspense (53e), la seconde pour le prodige de Bondy (74e). Du grand art.

Ce qui porte à 6 le nombre de buts de Mbappé dans le tournoi et son total en sélection à 62 en 102 apparitions. Avec 18 réalisations en phase finale en trois éditions, il reste aussi sur les talons de Lionel Messi, le détenteur du record (19). Des chiffres vertigineux pour l'attaquant du Real Madrid dans une épreuve dont il est le héros depuis ses premiers pas en Russie en 2018.

Olise, véritable dépositaire du jeu français et qui a éclaboussé de toute sa classe la partie, a aussi été à deux doigts de marquer le plus beau but de la compétition sur un ciseau qui a fini sur le poteau gauche suédois (35e). Il a eu également trois autres grosses opportunités d'ouvrir son compteur dans ce Mondial en seconde période (60e, 64e, 72e).

Ce succès, qui n'a souffert d'aucune contestation face à des Suédois trop limités, confirme s'il en était encore besoin la force de frappe impressionnante des Tricolores, déjà aperçue au premier tour (10 buts marqués en trois rencontres), et leur statut de sérieux prétendants à la couronne suprême.

Pour compléter le tableau, Deschamps aura noté la solidité retrouvée de sa défense, qui n'a pas encaissé de but avec le retour en charnière centrale de William Saliba, perturbé depuis plusieurs mois par des douleurs récurrentes au dos. Bref, ces Bleus-là sont pour l'instant intouchables.

AFP/VNA/CVN