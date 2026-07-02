Championnats de France de natation : Mary-Ambre Moluh triple la mise

Mary-Ambre Moluh s'est offert un troisième titre aux Championnats de France de natation en s'imposant en finale du 50 m nage libre, mercredi 1 er juillet à Saint-Étienne.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Après ses victoires sur 50 m et 100 m dos, la nageuse de 20 ans valide ainsi une troisième qualification pour les Championnats d'Europe, prévus cet été à Paris (10-16 août).

Moluh a remporté la course en 24 sec 68, devant Analia Pigrée (24 sec 73) et Marie Wattel (24 sec 79), toutes deux également en dessous du temps de qualification.

"J'avais hâte de faire la course", a-t-elle déclaré. "Je suis vraiment venue pour me faire plaisir et me dire : +Je vais challenger les autres filles qui sont avec moi dans l'eau et juste donner le meilleur de moi-même+. Cela a apporté ses fruits aujourd'hui."

Plus tôt dans la semaine, Moluh avait battu les records de France des 50 et 100 m dos.

L'étudiante de Berkeley aux États-Unis, spécialiste du dos, a beaucoup travaillé le crawl cette saison afin de développer sa vitesse, a-t-elle expliqué.

"Après, il y a beaucoup de points clés que je veux encore améliorer, comme par exemple mon départ. J'étais sur une bonne lancée, en début de l'année. Je faisais plein de répétitions, et je me suis cassé le doigt. Donc ça a un peu freiné mon processus de progression", a-t-elle détaillé. "Mais je sais qu'il y a mieux à faire donc je suis très contente."

Couac technique

En début de soirée, Sacha Velly avait tranquillement décroché sa qualification sur 1.500 m nage libre en 14 min 51 sec 23.

"C'est le fruit d'un gros travail en début de saison", s'est félicité Velly, qui a également obtenu de bons résultats en eau libre. "Je suis arrivé ici en confiance (...) et maintenant, à chaque fois que je plonge, je fais de super temps."

"Le but c'est de faire des super choses cet été à Paris parce que j'avais loupé les Jeux", a lancé l'ancien protégé de Philippe Lucas âgé de 21 ans.

La compétition, qui a démarré samedi dans la piscine Raymond-Sommet de Saint-Étienne, a par ailleurs été marquée par un gros couac technique mercredi 1er juillet au départ du 100 m dos masculin, avec notamment Yohann Ndoye-Brouard ou Mewen Tomac en lice pour le titre et la qualification.

Le starter a mis un temps anormalement long à se lancer, poussant les officiels à stopper l'épreuve. Mais la plupart des nageurs ne s'en sont pas rendu compte et ont terminé la course à toute allure. D'autres ont arrêté de nager progressivement, tandis que l'un des concurrents, Clément Secchi, n'a même pas démarré...

Une nouvelle finale se tiend finalement jeudi soir 1er juillet, au dernier jour de compétition, en ouverture de session (18h00).

AFP/VNA/CVN