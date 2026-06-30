Manchester City nomme Maresca entraîneur, avec la lourde charge de succéder à Guardiola

Manchester City a annoncé lundi 29 juin la nomination de l'Italien Enzo Maresca comme entraîneur pour succéder à Pep Guardiola, parti en fin de saison après une décennie riche en trophées.

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Ancien adjoint de Guardiola en 2022-2023, Maresca s'est engagé jusqu'en 2029, a précisé le club anglais.

L'Italien de 46 ans était libre depuis son départ de Chelsea le 1er janvier. Il y a remporté la Ligue Conférence, la Coupe du monde des clubs en 2025 et qualifié l'équipe pour la Ligue des champions grâce à une quatrième place en championnat.

"Manchester City est ravie de confirmer la nomination d'Enzo Maresca", a indiqué le club. "C'est un club que je connais très bien, et avoir la chance de manager cette équipe est une magnifique opportunité", a déclaré l'entraîneur italien.

Maresca connaît déjà le club pour avoir dirigé l'équipe des moins de 23 ans en 2020-2021 puis travaillé dans le staff de Guardiola en 2022-2023. Il avait alors participé aux succès de City en Premier League, en Coupe d'Angleterre et en Ligue des champions.

Après une montée en Premier League avec Leicester, il avait rejoint Chelsea avant de quitter le club au début de l'année.

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Chelsea a indiqué lundi 29 juin que Maresca avait évoqué dès l'automne 2025 l'opportunité de succéder à Pep Guardiola et son souhait de rejoindre Manchester City.

Son arrivée intervient après le départ de Guardiola, entraîneur de Manchester City depuis 2016.

À Manchester, Maresca hérite d'un effectif comprenant notamment Rodri, Rayan Cherki et Erling Haaland, mais également engagé dans une phase de reconstruction après les départs de John Stones et Bernardo Silva.

Sa mission principale sera de ramener les Sky Blues au sommet du football anglais, un titre qui échappe au club depuis 2024.

La Ligue des champions figure également parmi les objectifs du club après plusieurs campagnes européennes décevantes.

"J'ai hâte de commencer à entraîner ces joueurs. Je veux nous voir gagner, jouer un bon football et profiter de la pression de représenter Manchester City", a déclaré Maresca.

AFP/VNA/CVN