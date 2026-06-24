Mondial-2026 : le Portugal balaye l'Ouzbékistan, Ronaldo en mode superstar

Cristiano Ronaldo a tapé du poing sur la table, s'offrant un doublé avec le Portugal mardi 23 juin contre le modeste Ouzbékistan (5-0) pour écarter les critiques, mettre fin à une longue disette et s'installer à la table des géants du Mondial-2026.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Ce glouton de records en a ajouté un nouveau à sa collection : il est devenu, à 41 ans et 138 jours, le premier joueur à marquer dans six éditions de Coupe du monde.

En mettant le Portugal sur orbite d'un doublé supersonique (6e, 39e) dans un stade de Houston complètement acquis à sa cause, la mégastar a repoussé le déclin que beaucoup lui ont promis, surtout après sa piètre prestation contre la République démocratique du Congo (1-1).

"Ça a été une semaine très difficile, où l'opinion publique a été très dure avec nous, avec tous les joueurs, surtout avec l'entraîneur", a commenté le capitaine portugais. "J'ai 23 ans de carrière et, à chaque fois que les choses vont bien, +c'est Cristiano+, et quand ça va mal, +il est fini, il est vieux+. Ce sera toujours comme ça." En tout cas, a-t-il ajouté, "c'était une bonne réponse de ma part et de celle de mes coéquipiers".

C'est sous une tempête de cris, de joie et d'applaudissement que le héros de la Seleçao a fait sa célébration emblématique, saut en l'air, rotation et atterrissage les jambes écartées, les bras le long du corps, en criant son fameux "Siuuu!" à l'unisson de ses supporters.

Et il l'a fait plutôt deux fois qu'une, célébrant à la fois sa réussite et la fin d'une traversée du désert personnel dans un tournoi majeur. Il n'avait pas marqué, en effet, lors de ses dix apparitions précédentes, Coupe du monde et Euro confondus.

Parmi ses 145 buts en 230 sélections, un record national, il en compte dix sur la plus grande scène du football international, répartis en 24 matches sur les éditions 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 et 2026.

Richesse du banc

Avec son doublé, il a remis au goût du jour la phrase qu'il avait prononcée seize ans plus tôt, avant le Mondial sud-africain : "Les buts, c'est comme le ketchup : quand ils arrivent, ils viennent tous en même temps", avait-il dit en citant Ruud van Nistelrooy.

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"CR7" a secoué la bouteille très fort d'entrée puisqu'il a ouvert le score après six minutes, d'une parfaite volée équilibrée à la reprise d'un centre de Joao Cancelo (6e, 1-0). Il a remis le couvert sur un caviar en profondeur de Bruno Fernandes, qu'il a exploité d'une balle croisée subtilement dosée (39e, 3-0).

Ce festin de buts lui permet de s'inviter à la fête des attaquants vedettes, lancée en trombe par l'Argentin Lionel Messi, le Norvégien Erling Haaland, l'Anglais Harry Kane et le Français Kylian Mbappé.

Bien sûr, c'était contre une équipe d'Ouzbékistan novice en Coupe du monde, sans grande star si ce n'est Abdukodir Khusanov, le défenseur de Manchester City. La pression était devenue très lourde sur les épaules du quintuple Ballon d'or et sur le reste de ses coéquipiers après une entame ratée dans le tournoi nord-américain.

La Seleçao a parfois eu des problèmes, à Houston, et elle a même encaissé un magnifique missile tiré par Aziz Ganiev (29e), avant que l'arbitre n'invalide le but sur une faute préalable commise par un attaquant.

Globalement, elle a pourtant montré le potentiel dont elle regorge, dans la lignée de son trio parisien Joao Neves, Vitinha et Nuno Mendes. Ce dernier a d'ailleurs ajouté son nom au tableau d'affichage, d'un coup franc direct à ras de terre (17e, 2-0).

Le quatrième but a été marqué contre son camp, après un coup de billard fait d'une déviation de Joao Félix, un rebond sur Khusanov et une main pas assez ferme du gardien (60e, 4-0).

Le cinquième l'a été par un des entrants, le puissant ailier Rafael Leao (87e, 5-0), comme pour illustrer la très riche profondeur de banc du Portugal, un des favoris de la compétition.

Ronaldo et sa bande ne sont pas officiellement qualifiés pour les seizièmes de finale, mais ils s'en ont rapprochés énormément avant leur dernier match de groupe K, samedi contre la Colombie à Miami. L'Ouzbékistan affrontera elle la RD Congo à Atlanta, probablement pour du beurre et pour l'honneur.

AFP/VNA/CVN







