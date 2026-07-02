Wimbledon : Andreeva chute dès le 2e tour, Sinner et Djokovic se rassurent

Mirra Andreeva ne fera pas le "Channel Slam" : la gagnante de Roland-Garros s'est inclinée mercredi 1 er juillet dès le deuxième tour de Wimbledon, victime de la lauréate de l'édition 2024 Barbora Krejcikova.

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Après des entrées en lice délicates lundi 29 juin, le tenant du titre Jannik Sinner et le septuple vainqueur de Wimbledon, Novak Djokovic, se sont rassurés en validant leur billet pour le troisième tour sans perdre de set.

Andreeva s'en va déjà

Moins d'un mois après avoir décroché à 19 ans son premier titre majeur à Paris, Mirra Andreeva avait hérité d'un deuxième tour piégeux à Wimbledon.

La Sibérienne a sauvé six balles de match, mais Barbora Krejcikova (38e), sacrée à Roland-Garros en 2021 et Londres en 2024, a arraché la victoire 4-6, 7-5, 6-4 après un combat de 2h47.

"Je vais avoir besoin de quelques jours" pour digérer la défaite, a réagi Andreeva, dont les yeux se sont embués en conférence de presse.

"Elle a bien joué, mais j'ai le sentiment que j'aurais moi aussi pu mieux jouer", a regretté la perdante.

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"Quel match ! Quel match !" s'est émerveillée Krejcikova, "fière de gagner sur le meilleur court au monde" et opposée au troisième tour à sa compatriote tchèque Nikola Bartunkova (48e).

Double lauréate en Grand Chelem comme Krejcikova, l'Américaine Coco Gauff (7e) est passée tout près de la sortie mais s'est finalement imposée 6-3, 3-6, 7-6 (10/7) contre l'Argentine Solana Sierra (56e).

La patronne du circuit Aryna Sabalenka (1re), l'Américaine Jessica Pegula (4e) et la quadruple lauréate de tournois majeurs et ex-No1 mondiale Naomi Osaka (14e) se sont elles qualifiées en deux sets pour le troisième tour.

"C'était une vraie bataille, je suis contente d'être restée présente dans ce deuxième set", a commenté la No1 mondiale après sa victoire 6-1, 7-6 (11/9) contre l'Américaine McCartney Kessler (57e).

"Elle a testé mes limites aujourd'hui (mercredi 1er juillet, NDLR), et je suis heureuse d'avoir réussi le test", a savouré Sabalenka dans son interview d'après-match.

Sinner et Djokovic en patrons

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Dans le tableau masculin, Jannik Sinner n'a pas eu à jouer cinq sets comme au premier tour face à Miomir Kecmanovic (50e) mais il a de nouveau dû s'employer pour battre le Portugais Nuno Borges (48e) 7-6, (7/4), 7-6 (7/2), 6-4.

"Pour ce deuxième match sur gazon, je ne recherchais pas la perfection, j'essayais tout simplement de m'améliorer. J'ai parfois eu l'impression d'y parvenir", a commenté l'Italien de 24 ans en conférence de presse, continuant de se montrer rassurant sur l'état de son pied droit, ensanglanté à la fin de son premier tour.

Le patron du circuit affrontera au troisième tour l'Américain Jenson Brooksby (81e).

Novak Djokovic (8e), septuple vainqueur de Wimbledon, a conclu la journée en s'offrant une treizième victoire en quinze matches contre l'ex-No3 mondial Stefanos Tsitsipas (87e).

De quoi chasser les doutes nés de sa laborieuse victoire en quatre sets contre le Chinois Wu Yibing (102e) lundi 29 juin au premier tour.

Le Serbe était d'humeur taquine mercredi soir 1er juillet, faisant croire à une ramasseuse de balle qu'elle l'avait blessé en coupant une étiquette de son T-shirt - une blague "plus facile à faire quand on mène deux sets à zéro que quand on est mené de deux sets" - et proposant au golfeur Rory McIlroy, présent en tribune royale, d'échanger sa veste verte de vainqueur du Masters d'Augusta contre le blazer blanc avec lequel il avait pénétré sur le Central.

L'ex-No1 mondial a désormais rendez-vous avec le Français Arthur Rinderknech (28e mondial à 30 ans), qu'il n'a encore jamais croisé sur le circuit.

Son tombeur au troisième tour de Roland-Garros, le Brésilien Joao Fonseca (27e), a éliminé 6-1, 7-5, 6-4 le Néerlandais Jesper de Jong (73e).

Le match d'un autre jeune espoir du circuit, l'Espagnol Rafael Jodar (26e), a lui été interrompu par l'obscurité alors qu'il était mené deux sets à un par son compatriote Pablo Carreno (71e).

Felix Auger-Aliassime (4e), en trois sets, et Daniil Medvedev (9e), en quatre manches, se sont qualifiés pour le troisième tour.

AFP/VNA/CVN