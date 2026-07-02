Mondial-2026 : Après le récital des Bleus, le festival de Kane qualifie les Anglais

Au lendemain de la démonstration des Bleus de Kylian Mbappé face à la Suède (3-0), les Anglais ont rejoint à leur tour mercredi 1 er juillet les 8 e de finale du Mondial en renversant la République démocratique du Congo (2-1) grâce à un doublé de leur capitaine providentiel, Harry Kane.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Les Three Lions se posent en outsiders solides à côté des Français plus que jamais favoris de la Coupe du Monde, même si le chemin est long. Les États-Unis tenteront eux aussi de rejoindre au sein du Top 16 les deux autres pays organisateurs, le Canada et le Mexique.

L'Angleterre souffre mais passe

L'Angleterre a jusqu'à présent alterné le très bon et le moins convaincant. Elle l'a encore montré à Atlanta en étant menée au score pendant 70 minutes par des Congolais impressionnants de solidarité et qui ont marqué rapidement grâce à Brian Cipanga (7e).

Il a fallu deux éclairs d'Harry Kane (75e et 86e), d'abord de la tête puis d'une frappe aux abords de la surface dans la lucarne pour maintenir en vie les joueurs de Thomas Tuchel, bien malmenés jusqu'alors.

En 8e, les Anglais retrouveront le Mexique, pays co-organisateur, qui s'est qualifié sans trembler aux dépens de l'Équateur (2-0). Les célébrations qui ont suivi cette victoire, qui ont notamment réuni plus d'un million de personnes à Mexico, ont été gâchées par la mort de deux personnes.

Avec cinq buts, Harry Kane rejoint Erling Haaland à la deuxième place du classement des buteurs du Mondial, juste derrière les six buts de Léo Messi et Kylian Mbappé, auteur d'un doublé mardi 30 juin avec la France.

Harry Kane, qui a sorti l'Angleterre d'un mauvais pas contre la RD Congo (2-1) grâce à un doublé en fin de match, a vécu son "moment de gloire" en 16es de finale de la Coupe du monde, mercredi à Atlanta.

"Peu importe qui (dans l'équipe), on peut tous avoir son moment de gloire. Et oui, pour moi, c'était aujourd'hui", a déclaré l'attaquant du Bayern Munich au micro de la BBC.

Se qualifier pour les 8es au terme d'un match compliqué que les Congolais ont mené durant plus d'une heure, c'est une sensation "incroyable", a-t-il admis. "Quel match fou".

"Il fallait continuer à marteler, marteler encore et encore" pour tromper la vigilance de Lionel Mpasi auteur de plusieurs arrêts décisifs, a expliqué Kane. "Il faut rester patient dans ce genre de match."

"On est à ce stade du tournoi où il faut aller chercher les victoires à la sueur de son front, et c'est exactement ce qu'on a fait aujourd'hui", a-t-il ajouté, avant d'aller affronter le Mexique à Mexico en 8es.

AFP/VNA/CVN