À Bruxelles, sa ville, Angèle dévoile un nouveau titre devant une foule survoltée

Ses deux premiers albums ont fait d'elle une star mondiale. La chanteuse pop belge Angèle a présenté jeudi 26 février à Bruxelles, sa ville natale, un nouveau single réalisé en collaboration avec le duo électro français Justice.

Artiste parmi les plus écoutées dans l'espace francophone, Angèle s'est aussi fait remarquer aux États-Unis, trouvant sa place en 2023 dans la programmation du très branché festival californien de Coachella.

Le titre, What You Want, qui est le le prémice d'un nouvel album en préparation, doit sortir vendredi 27 février sur toutes les plateformes musicales.

L'artiste de 30 ans a réservé au public bruxellois la primeur de la découverte du clip, qui a été projeté jeudi soir 26 février sur la façade de l'Opéra de La Monnaie en plein coeur de la capitale belge, devant une place noire de monde.

"Merci à la ville de Bruxelles et à La Monnaie de me laisser faire cet événement totalement improbable cela fait longtemps que je ne vous ai pas vus", a lancé la chanteuse, émue, sous les acclamations de la foule.

Le clip, tourné de nuit dans les rues du centre-ville de Marseille, dans le sud-est de la France, est une ode à la sensualité, à la danse et à l'amour entre personnes de même sexe. Il a été réalisé par (La) Horde, collectif d'artistes à la tête du ballet national de Marseille.

Fredonnant Neverender de Justice derrière un synthé, s'affichant avec un tee-shirt au nom du groupe français : Angèle avait distillé depuis début février sur Instagram plusieurs indices sur sa collaboration du moment.

Justice, duo formé par les quadragénaires Gaspard Augé et Xavier de Rosnay, s'est imposé depuis 20 ans comme un des success stories de l'électro. Il a remporté trois Grammys Awards aux États-Unis dont le dernier en 2025 pour ce single Neverender en collaboration avec Kevin Parker (Tame Impala).

"Queer et contemporaine"

La star de la pop aux 3,9 millions de followers sur Instagram est aussi depuis plusieurs années une des égéries de la maison de luxe Chanel.

Côté musique, elle doit une bonne part de sa notoriété au titre Balance ton quoi, tube féministe faisant référence au mouvement Balance ton porc, né en même temps que #MeToo. Il est sorti en 2018 sur son premier album Brol.

Le succès ne s'est pas démenti avec Nonante-Cinq (référence à 1995 son année de naissance), le deuxième album sorti en décembre 2021 qui contenait Bruxelles je t'aime et Démons, un duo avec le rappeur Damso.

Ce nouveau titre What You Want revendique de fusionner les univers pop et électro, dans la continuité de sa performance à la cérémonie de clôture des JO de Paris en 2024.

Il marque "l'émergence d'une nouvelle voie pour l'électro, plus pop, jeune, féminine, queer et contemporaine", selon les agents d'Angèle.

