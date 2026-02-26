Mode : chez Fendi, un retour sensuel et délicat pour Maria Grazia Chiuri

La styliste Maria Grazia Chiuri a fait son retour chez Fendi le 25 février en présentant à Milan une collection sensuelle et délicate, entre fourrures et cuirs travaillés comme de la dentelle.

Photo : AFP/VNA/CVN

Créatrice chevronnée passée par Dior et Valentino, Maria Grazia Chiuri retrouvait Fendi 35 ans après ses débuts dans la maison romaine.

Cette première collection automne-hiver, mixte, a mis en avant des fourrures noires, blanches, vertes, parfois recomposées.

Avec des robes très fluides (dont une écarlate, sûrement en hommage à Valentino, décédé fin janvier) et des dentelles, Maria Grazia Chiuri plaide pour "un retour au désir", "à une époque où les corps sont de moins en moins écoutés dans leurs pulsions les plus terrestres et originelles", a-t-elle détaillé dans un communiqué.

La créatrice a expliqué vouloir présenter une "géographie personnelle" de la mode, mettant en avant l'histoire de Fendi comme la collaboration avec d'autres créateurs, une méthode qu'elle avait déjà éprouvée avec succès chez Dior.

En revenant chez les soeurs Fendi, "je suis ici pour rendre ce qu'elles m'ont donné", a déclaré la créatrice au magazine Vogue.

Photo : AFP/VNA/CVN

Avec des cols de chemise portés comme des colliers par les femmes, et de larges fourrures pour les hommes, Maria Grazia Chiuri a aussi revendiqué de "dépasser la distinction entre garde-robe féminine et masculine".

La créatrice a collaboré avec la jeune artiste SAGG Napoli pour des t-shirts et écharpes de foot à message, tels que "Enracinée mais pas bloquée", ou "Loyale mais pas obéissante" (en italien).

Les acteurs Monica Bellucci et Jude Law comptaient parmi les centaines d'invités de la marque, assis autour de Bernard Arnault, patron de la maison-mère de Fendi, LVMH.

Devant le siège milanais de Fendi où avait lieu le défilé, plusieurs centaines de jeunes fans ont surtout donné de la voix pour le chanteur et comédien Bang Chan, du boys band coréen Stray Kids.

Une dizaine de militants anti-fourrure ont manifesté à leurs côtés, demandant que la semaine de la mode milanaise interdise la fourrure comme ont pu le faire Londres ou New York.

AFP/VNA/CVN