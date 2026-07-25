Le Camp d'été rapproche les jeunes Vietnamiens de l'étranger de leur pays d'origine

La cérémonie de clôture du Camp d’été du Vietnam 2026 s’est tenue le 24 juillet à Khánh Hoà, réunissant plus de 100 jeunes Vietnamiens venus de 32 pays et territoires. Placé sous le thème " Voyager au cœur du patrimoine, renouer avec les racines", l’événement a marqué la fin d’un programme destiné à renforcer les liens des jeunes de la diaspora avec leur pays d’origine.

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Photo : VNA/CVN

La vice-ministre des Affaires étrangères, Lê Thi Thu Hang, a souligné que ce parcours, entamé à Hanoï et achevé à Nha Trang, avait permis aux participants de renforcer leurs liens avec leur pays d'origine, de mieux comprendre son histoire, sa culture et sa souveraineté maritime, notamment grâce à leur rencontre avec les élèves-officiers de l'Académie navale de la Marine populaire vietnamienne. Elle les a encouragés à faire connaître le Vietnam auprès de leurs amis à travers le monde et à contribuer au développement de leur pays d'origine.

L’un des temps forts de cette édition a été la visite de sites créés par d’éminents Vietnamiens résidant à l’étranger, tels que l’Espace commémoratif du peintre Lê Ba Dang, le Musée de la céramique ancienne de la rivière Huong de la professeure Thai Kim Lan et le Centre de découverte scientifique de Quy Nhon fondé par le professeur Trân Thanh Vân.

À Khánh Hoà, les jeunes ont rendu hommage aux soldats tombés au récif de Gac Ma et ont échangé avec les élèves de l’Académie navale, des activités qui leur ont offert une compréhension plus approfondie de l’histoire et des enjeux de souveraineté du pays.

Photo : VNA/CVN

Lors de la cérémonie, dix bourses d'études ont été remises à des élèves et étudiants de la province de Khánh Hoà issus de familles défavorisées, en reconnaissance de leurs efforts et de leurs bons résultats scolaires.

Organisé du 12 au 25 juillet dans huit villes et provinces, le Camp d'été du Vietnam 2026 a proposé un programme mêlant découverte du patrimoine, visites de sites historiques et culturels, échanges interculturels et actions de bénévolat. Plus de 300 millions de dôngs ont été consacrés à des activités caritatives, tandis qu'une "Bibliothèque de la jeunesse" a été inaugurée dans le cadre du programme.

Initiative annuelle lancée en 2004 par le Comité d'État chargé des Vietnamiens résidant à l'étranger (relevant du ministère des Affaires étrangères), le Camp d'été du Vietnam a permis à des milliers de jeunes issus de la diaspora de renouer avec leurs racines et de renforcer leur attachement au pays.

VNA/CVN