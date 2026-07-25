Camp d’été du Vietnam 2026 : renouer avec les racines, croire en l’avenir

À travers un programme riche en découvertes, le Camp d’été 2026 offre aux jeunes Vietnamiens de l’étranger l’occasion de mieux comprendre l’histoire nationale, de s’imprégner des valeurs culturelles traditionnelles et de renforcer leur attachement à la Patrie.

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Photo : VNA/CVN

La cérémonie d’ouverture du Camp d’été du Vietnam 2026, placé sous le thème “Voyage au cœur du patrimoine, à la rencontre de nos racines”, s’est tenue le 13 juillet au siège du ministère des Affaires étrangères à Hanoï.

À cette occasion, la vice-ministre des Affaires étrangères, Lê Thi Thu Hang, a souligné que les jeunes Vietnamiens d’outre-mer revenaient au pays à un moment particulièrement important de son développement, leur permettant de constater de leurs propres yeux les profondes transformations du pays.

Le thème de cette édition est “Voyage au cœur du patrimoine, à la rencontre de nos racines”, mais ce voyage sera bien plus qu’une simple découverte du patrimoine, a-t-elle affirmé.

Un retour au pays riche de sens

Du 12 au 25 juillet, les participants parcourent plusieurs localités, notamment Hanoï, Ninh Binh (Nord), Nghê An, Quang Tri, Huê, Dà Nang, Gia Lai et Khanh Hoa (Centre). Ils visitent la terre natale du Président Hô Chi Minh, des sites historiques et culturels, rencontrent les habitants de différentes régions, prennent part à des activités de bénévolat, échangent avec des jeunes du pays et contribuent à préserver et à promouvoir la langue vietnamienne.

Photo : VNA/CVN

La vice-ministre a rappelé que chaque génération avait sa propre mission. Après les sacrifices des générations précédentes pour l’indépendance, la réunification et le développement du pays, la jeunesse d’aujourd’hui est appelée à écrire la suite de cette histoire. Elle a également invité les jeunes, où qu’ils vivent, à être fiers de leurs origines, à préserver la langue vietnamienne et l’identité culturelle nationale, tout en gardant un lien fort avec leur pays d’origine.

“Si un jour vous choisissez de revenir au Vietnam pour étudier, faire de la recherche, créer votre entreprise ou travailler, le pays vous accueillera toujours à bras ouverts”, a-t-elle ajouté.

De son côté, Mai Hai Khôi, jeune Vietnamien de Pologne, a expliqué que les participants venaient de 32 pays et territoires et que beaucoup étaient nés et avaient grandi à l’étranger sans avoir jamais vécu au Vietnam.

Selon lui, préserver et pratiquer le vietnamien à l’étranger n’est pas toujours facile, puisque les jeunes utilisent principalement la langue de leur pays de résidence pour leurs études et leur vie quotidienne.

Le Camp d’été représente ainsi une occasion précieuse de perfectionner leur vietnamien, de mieux découvrir l’histoire, la culture et les traditions nationales, mais aussi de créer des liens avec d’autres jeunes Vietnamiens venus des quatre coins du monde.

Au nom des participants, Mai Hai Khôi a remercié le ministère des Affaires étrangères, le Comité d’État chargé des Vietnamiens résidant à l’étranger et le comité d’organisation de leur offrir cette opportunité de revenir au pays, de rencontrer d’autres jeunes et de mieux connaître le Vietnam.

Une langue pour relier les générations

Toujours dans le cadre du Camp d’été du Vietnam 2026, les délégués ont participé, à Huê dans la soirée du 17 juillet, à un programme d’échanges consacré à la langue vietnamienne. Cette activité vise à renforcer les échanges entre les participants tout en les encourageant à approfondir leur maîtrise du vietnamien et leur attachement à leurs racines.

Répartis en six équipes, ils ont démontré leurs compétences linguistiques à travers des prestations de chant, de poésie, de théâtre et de conférences, autour de thèmes liés à l’histoire, à la culture et à l’identité nationale.

Photo : VNA/CVN

Pham Thi Kim Hoa, vice-présidente du Comité d’État chargé des Vietnamiens résidant à l’étranger, a souligné que la langue maternelle constitue l’âme de la nation et le lien sacré qui unit chaque Vietnamien à sa patrie d’origine.

La préservation et la promotion du vietnamien au sein de la communauté vietnamienne à l’étranger, en particulier auprès des jeunes générations, figurent parmi les priorités constantes du Parti et de l’État, a-t-elle affirmé. Selon elle, ce programme d’échanges s’inscrit dans les activités organisées à l’occasion de la Journée d’honneur de la langue vietnamienne au sein de la communauté vietnamienne à l’étranger et offre une occasion précieuse de réaffirmer la valeur de cet héritage linguistique.

Vivant en Thaïlande, Vu Tiên Hung, qui effectue régulièrement des séjours au Vietnam avec ses parents, a estimé que cette édition du Camp d’été revêtait une signification particulière. Elle lui permet non seulement de rencontrer de nombreux jeunes venus des quatre coins du monde et d’améliorer son vietnamien, mais aussi d’approfondir sa connaissance de la culture et de l’histoire nationales.

Originaire d’Allemagne, Nguyên Thao Linh nourrit depuis longtemps le souhait de découvrir les différentes régions du Vietnam afin de mieux comprendre les valeurs culturelles de ses ancêtres. Elle s’est dite très émue d’avoir été sélectionnée pour participer au Camp d’été 2026.

“Le Vietnam est un pays magnifique, avec une population accueillante et chaleureuse. Je suis particulièrement fière de l’histoire et de la culture de mon pays d’origine. J’aime écouter les récits sur les héros nationaux et les grandes pages de notre histoire. J’espère pouvoir revenir travailler au Vietnam dans l’avenir afin d’apporter, à mon échelle, une contribution au développement du pays”, a-t-elle confié.

Organisé chaque année depuis 2004 par le Comité d’État chargé des Vietnamiens résidant à l’étranger, relevant du ministère des Affaires étrangères, en coopération avec les ministères, les secteurs et les localités, le Camp d’été du Vietnam a déjà permis à des milliers de jeunes Vietnamiens d’outre-mer de renouer avec leur pays d’origine, tout en contribuant à préserver l’identité culturelle nationale et à renforcer les liens entre la jeune génération de la diaspora et le Vietnam.

Phuong Nga - VNA/CVN