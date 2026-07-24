Un réseau pour mobiliser les talents vietnamiens en Nouvelle-Zélande

Le Réseau du savoir vietnamien en Nouvelle-Zélande (VietKnowledge NZ - VKNZ) a été officiellement lancé le 23 juillet. Il réunit universitaires, chercheurs, entrepreneurs, professionnels et étudiants autour d'une même ambition : partager les connaissances, renforcer les liens de la diaspora et promouvoir la coopération entre le Vietnam et la Nouvelle-Zélande.

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Photo : BTC/CVN

Cette initiative marque la création du premier réseau national destiné à fédérer les talents et les compétences de la communauté vietnamienne en Nouvelle-Zélande. Le VKNZ a pour vocation de mettre en valeur les ressources de cette communauté, de renforcer sa cohésion, de favoriser les échanges entre les peuples et d'approfondir la coopération entre le Vietnam et la Nouvelle-Zélande.

Placée sous les auspices de l'ambassade du Vietnam en Nouvelle-Zélande, cette plateforme entend bâtir une communauté unie, dynamique et influente. Elle offre à ses membres un espace de partage des connaissances, des expériences et des initiatives, tout en servant de passerelle pour la coopération professionnelle, le développement communautaire et les échanges culturels entre les deux pays.

Dans son allocution, l'ambassadeur du Vietnam en Nouvelle-Zélande, Phan Minh Giang, a salué la création du réseau. Pour guider son développement, il a proposé les "rois piliers de l'élévation" : renforcer l'entraide et l'unité au sein de la communauté, préserver et promouvoir l'identité culturelle vietnamienne, et accroître le rayonnement de la communauté vietnamienne dans la société néo-zélandaise.

Une vision ouverte du savoir

L'une des principales caractéristiques du VKNZ réside dans son approche inclusive de la notion de "savoir". Celui-ci ne se limite pas au monde universitaire ou à la recherche scientifique, mais englobe également l'expertise professionnelle, les compétences pratiques, les expériences de vie et les connaissances acquises au fil des études, du travail et de l'engagement communautaire.

"Pour nous, le savoir ne se trouve pas uniquement dans les manuels. Il réside aussi dans l'expérience professionnelle, les compétences pratiques et les parcours de vie. C'est pourquoi le VKNZ est une plateforme ouverte, fondée sur une conviction simple : chacun a quelque chose à partager et chacun peut faire la différence", a déclaré Nguyên Lam Giang, coprésidente du réseau.

Selon elle, bien que la communauté vietnamienne en Nouvelle-Zélande demeure relativement modeste, elle connaît une croissance rapide, tant en nombre qu'en influence.

"Au sein du VKNZ, notre ressource la plus précieuse, ce sont nos membres. Chacun possède son propre parcours, ses connaissances et un regard unique, qu'il s'agisse d'une expertise professionnelle ou d'enseignements tirés de la vie quotidienne en Nouvelle-Zélande. Chaque expérience ou opportunité partagée peut contribuer à l'épanouissement de nombreux autres membres", a-t-elle souligné.

Responsable régionale de l'engagement pour l'Asie du Sud-Est et l'Asie de l'Est à l'Université de Waikato, Nguyên Lam Giang, a ajouté : "Nous sommes convaincus que lorsque chacun met ses compétences au service de la communauté, même modestement, nous construisons une communauté plus forte et plus solidaire. Le VKNZ constitue le lien qui nous rassemble et permet à notre intelligence collective de profiter à tous".

Ouvert à tous les Vietnamiens résidant en Nouvelle-Zélande, quels que soient leur profession, leur domaine d'activité ou leur parcours, le réseau entend devenir une plateforme d'échanges, de coopération et de contribution au développement de la communauté. On estime aujourd'hui à près de 15.000 le nombre de Vietnamiens vivant en Nouvelle-Zélande.

Câm Sa/CVN