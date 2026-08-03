Les médias japonais saluent le courage des Vietnamiens après le séisme

À la suite du violent séisme qui a frappé la préfecture de Kumamoto (Japon) le 28 juillet, le geste héroïque de cinq travailleurs vietnamiens, qui ont risqué leur vie pour sauver une femme de près de 90 ans ensevelie sous les décombres, a été largement relayé par les médias japonais. Leur intervention est devenue un symbole de solidarité et d'humanité dans l'adversité.

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Après avoir entendu les appels au secours provenant de la maison effondrée d'une voisine, Lê Huy Tuân et quatre de ses compatriotes ont déblayé les gravats à mains nues et utilisé une scie pour découper les obstacles afin d'atteindre la victime et de la mettre en sécurité. Selon plusieurs témoins, sans leur intervention rapide, le sauvetage de la nonagénaire aurait été beaucoup plus difficile.

Photo : VNA/CVN

Cette histoire a rapidement été reprise par de grands médias japonais, notamment NHK, NTV News, Fuji News, ainsi que les quotidiens Yomiuri, Sankei et Asahi. Tous ont salué le courage, le sens des responsabilités et l'esprit de solidarité des travailleurs vietnamiens. NHK a même dépêché une équipe de reportage à Kumamoto afin de raconter cette belle histoire dans son journal télévisé et de la faire connaître au grand public.

Interrogé par les médias japonais, Lê Huy Tuấn a expliqué que la victime était une voisine toujours bienveillante envers les travailleurs vietnamiens. Lorsque sa maison s'est effondrée, lui et ses compagnons n'ont eu qu'une seule priorité : la secourir le plus rapidement possible.

Photo : Capture d'écran/CVN

Au-delà de cette opération de sauvetage, la communauté vietnamienne de Kumamoto s'est également mobilisée pour venir en aide à ses compatriotes et aux habitants touchés par le séisme. Dans ces moments difficiles, cet élan de solidarité a illustré les valeurs humanistes de la communauté vietnamienne et contribué à renforcer les liens d'amitié entre les peuples vietnamien et japonais.

La large couverture médiatique accordée à cette histoire témoigne non seulement de la reconnaissance du courage de ces cinq Vietnamiens, mais aussi de l'image positive d'une communauté vietnamienne responsable, solidaire et toujours prête à tendre la main à la population locale dans les moments les plus difficiles.

Xuân Lôc/CVN