Miss World 2026 : quand la culture devient un vecteur de rayonnement

En accueillant le concours Miss World 2026, le Vietnam s’est transformé en carrefour mondial. Mêlant traditions locales et influences internationales, cet événement s’est affirmé comme un formidable levier de diplomatie culturelle et d’attractivité touristique.

>> Miss Monde 2026 offre au Vietnam une vitrine touristique mondiale

>> Les candidates à Miss Monde 2026 se préparent à briller dans l’ao dài vietnamienne

>> Miss World 2026 : la culture vietnamienne mise à l’honneur et le tourisme promu

>> Khanh Hoà érige Nui Chua en modèle d’écotourisme durable

>> Le Vietnam dans le Top 3 des destinations asiatiques les plus prisées par les visiteurs de retour

Photo : VNA/CVN

Du 20 août au 5 septembre, 111 candidates venues de plus d’une centaine de pays et territoires ont participé aux épreuves du concours Miss World, mais aussi à de nombreuses activités culturelles, artistiques et touristiques au Vietnam.

L’enjeu dépassait ainsi largement celui d’une compétition de beauté : il s’agissait de faire découvrir le pays à travers son patrimoine, ses traditions, ses paysages et, surtout, les rencontres humaines.

La culture a occupé une place centrale dans cette démarche. Lors de la finale, les candidates ont défilé en áo dài (tunique fendue traditionnelle des Vietnamiennes) conçus par des stylistes vietnamiens, accompagnés d’objets et de symboles issus du patrimoine national. Les représentantes des Amériques et des Caraïbes portaient notamment des chapeaux coniques ornés de motifs rouges et violets ; celles d’Europe étaient accompagnées d’éventails en bois décorés, tandis que le groupe africain associait l’áo dài à la céramique de Bàu Truc. Pour l’Asie et l’Océanie, les créations étaient accompagnées de fleurs en papier et de boutons de lotus.

Une scène où les cultures se croissent

Au-delà de l’effet visuel, cette mise en scène racontait une histoire. L’áo dài, le chapeau conique, la céramique ou le lotus devenaient les supports d’une identité culturelle, à la fois profondément enracinée et ouverte aux influences du monde.

À part la soirée finale, cette dimension s’est également affirmée avec l’événement “Dances of the World - Hello Vietnam, Hello World”, organisé le 2 septembre sur la Place du 2 Avril, au cœur de la ville balnéaire de Nha Trang, province de Khanh Hoà (Centre). Costumes traditionnels, musiques et danses ont réuni des représentantes de plus d’une centaine de pays et territoires.

Chaque prestation portait une histoire et une identité propres. Mais, sur une même scène, les différences culturelles sont devenues un facteur de rapprochement. La diversité n’était plus une frontière, mais un langage commun permettant de découvrir l’autre.

Pour le Vietnam, accueillir un tel rendez-vous signifiait aussi jouer un rôle actif dans cette rencontre. Khanh Hoà n’était pas seulement le cadre de la manifestation : elle devenait un carrefour culturel où les traditions pouvaient se croiser et dialoguer.

Cet échange des cultures constitue l’une des formes les plus concrètes de la diplomatie culturelle. Elle ne passe pas uniquement par les rencontres officielles ou institutionnelles, mais aussi par une danse, un costume, une musique ou une conversation.

Les candidates ont, de leur côté, découvert Nha Trang et ses environs, participé à différentes activités et rencontré les habitants. Cette immersion permet de présenter le Vietnam au-delà des images véhiculées par les campagnes de communication. Le pays se donne à voir, mais surtout à vivre.

Pour Windy Paquan, une touriste originaire de Porto Rico, le spectacle était particulièrement réussi. Elle a également salué la chaleur et l’hospitalité des habitants, qui ont contribué à donner aux visiteurs étrangers le sentiment d’être accueillis avec proximité. “Ces impressions comptent dans la construction de l’image internationale d’un pays. Une destination se fait connaître par ses paysages, mais aussi par les expériences et les émotions qu’elle laisse à ceux qui la découvrent”, remarque-t-elle.

Visibilité ponctuelle et notoriété durable

Photo : LD/CVN

Khanh Hoà disposait pour cela d’atouts considérables : la baie de Nha Trang, son littoral et un patrimoine culturel riche. Miss World a offert à la province une vitrine internationale exceptionnelle. Les images des candidates, leurs activités et leurs découvertes ont circulé sur de nombreux canaux, donnant à la destination une visibilité qui dépasse largement le public présent sur place.

L’impact s’est également traduit dans les chiffres. Seulement en deux jours, les 4 et 5 septembre, la province a enregistré environ 95.000 arrivées de touristes avec nuitée, dont quelque 38.000 internationaux. Selon Thai Thi Lê Hang, directrice du Service provincial de la culture, des sports et du tourisme, l’événement a eu un effet particulièrement visible sur les flux touristiques pendant les principaux rendez-vous de la compétition, soutenant l’activité hôtelière, les recettes touristiques et les services associés.

Mais la portée d’un tel événement ne se mesure pas seulement au nombre de visiteurs pendant quelques jours. Son véritable enjeu réside dans la capacité à transformer une visibilité ponctuelle en notoriété durable.

C’est cette dynamique à double sens qui donne tout son sens au message “Hello Vietnam - Hello World”. Le Vietnam ne cherche pas seulement à être vu : il se présente comme un pays prêt à accueillir, à échanger et à dialoguer.

Dans un monde où l’attractivité d’un pays dépend autant de son image que de sa capacité à créer des liens, la culture devient un instrument de rayonnement à part entière. Un áo dài, une danse traditionnelle ou une rencontre peuvent parfois transmettre une image du pays avec une force qu’aucune communication institutionnelle ne saurait reproduire.

En accueillant le monde, le Vietnam n’a donc pas seulement organisé un grand événement international. Il a créé une passerelle entre les cultures, offert à son patrimoine une scène mondiale et renforcé la visibilité de son territoire.

Huong Giang/CVN