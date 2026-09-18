Les lanternes de Hôi An illuminent la Fête de la mi-automne à Hong Kong (Chine)

Les lanternes de Hôi An, symbole d’un savoir-faire artisanal vieux de plus de 400 ans, figurent parmi les plus de 3.000 lanternes représentant 20 pays et territoires, exposées à la première édition de la Fête internationale des lanternes de la mi-automne à Hong Kong (Chine).

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Photo : VNA/CVN

La grande fête a été officiellement inaugurée le 17 septembre au soir au parc Victoria. Dans cet espace illuminé par plus de 3.000 lanternes venues du monde entier, les lanternes de Hôi An apportent une touche culturelle vietnamienne familière, faisant découvrir ce patrimoine traditionnel à un large public local ainsi qu’aux visiteurs internationaux.

Lors de la cérémonie d’ouverture, le président de l’Office du tourisme de Hong Kong (HKTB), Peter Lam, a souligné que l’office avait considérablement élargi cette année l’ampleur des activités afin de créer un nouveau festival international de la mi-automne et d’offrir aux visiteurs des expériences "uniquement à Hong Kong (Chine)". L’événement vise à fédérer les différentes activités organisées dans la ville à l’occasion de la fête de la mi-automne, tout en s’appuyant sur des partenariats avec les entreprises pour proposer de nombreuses offres promotionnelles. En associant traditions culturelles, shopping et gastronomie, Hong Kong (Chine) entend faire de l’attractivité de la ville un moteur du tourisme et du développement économique.

Placée sous le thème "Réunion familiale", la fête de la mi-automne de cette année marque la première fois que le HKTB intègre des éléments de traditions folkloriques de différentes régions du monde à l’atmosphère de cette célébration traditionnelle. Le principal espace international est le "Boulevard des lanternes du monde", aménagé le long de la promenade située face au lac artificiel du parc Victoria. Illuminé chaque soir à partir de 18h30, il présente plus de 3.000 lanternes représentant des cultures de quatre régions : l’Asie, l’Europe, l’Afrique et l’Amérique du Sud.

Photo : VNA/CVN

Dans l’espace consacré aux expositions internationales, les lanternes de Hôi An côtoient celles caractéristiques de différents pays et véhiculent des vœux de paix, de santé et de bonheur familial. Héritier d’un savoir-faire artisanal vieux de plus de 400 ans, le lanternier de Hôi An utilise une structure en bambou trempée dans l’eau salée afin de la protéger des termites, avant de la recouvrir d’une fine couche de soie. Une fois éclairées, les lanternes diffusent une lumière douce et élégante.

La présence de cet artisanat vietnamien met ainsi en valeur un patrimoine traditionnel du Vietnam tout en enrichissant la diversité des échanges culturels proposés dans le cadre du festival.

L’événement est ouvert gratuitement au public du 17 au 27 septembre. Les lanternes sont illuminées chaque soir de 18h30 à 23h00. Le 25 septembre, jour de la pleine lune de la fête de la mi-automne, l’illumination sera prolongée jusqu’à minuit.

VNA/CVN