Festival d’automne de Hanoï : la capitale se dévoile à travers neuf espaces

Du 25 au 27 septembre, le Festival d’automne de Hanoï 2026 invitera habitants et visiteurs à découvrir la capitale à travers neuf espaces dédiés au patrimoine, à la gastronomie, aux métiers traditionnels, au tourisme, à l’art et à la créativité.

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Photo : Hoàng Hiếu/VNA/CVN

Du patrimoine aux villages de métiers, en passant par la gastronomie, l’art et les technologies numériques, le Festival d’automne de Hanoï 2026 proposera une diversité d’expériences permettant aux habitants et aux visiteurs de découvrir les traits caractéristiques de la capitale en automne. L’événement est prévu du 25 au 27 septembre au parc Thông Nhât, dans le quartier de Hai Bà Trung, ainsi que dans d’autres lieux de Hanoï.

Placée sous le thème "Automne de Hanoï – Voyage des émotions", l’édition 2026 du Festival d’automne de Hanoï est organisée sous la direction du Comité populaire municipal, avec le concours du Service municipal de la culture, des sports et du tourisme et du Centre d’information et de promotion touristique, en coordination avec différents services, organismes et entreprises de la ville.

D’une superficie d’environ 5.000 m², le Festival comprendra des stands, des espaces festifs et d’expériences, des décors thématiques ainsi que des installations annexes. Des activités connexes seront également organisées dans plusieurs communes et quartiers de la capitale. La cérémonie d’ouverture est prévue le 25 septembre, de 19h30 à 20h30, et la cérémonie de clôture le 27 septembre.

Neuf espaces d’expériences

Le Festival s’articulera autour de neuf espaces consacrés au patrimoine, au tourisme, aux métiers traditionnels, à la culture, à la gastronomie, à l’art et aux échanges internationaux.

L’espace du patrimoine de Hanoï recréera des images emblématiques de la capitale en automne, notamment le vieux quartier, le lac Hoàn Kiêm et les rangées d’arbres aux feuilles dorées, ainsi que des éléments de l’architecture traditionnelle. Des documents et photographies consacrés au patrimoine culturel, aux sites historiques et aux paysages emblématiques de la capitale seront également présentés. La technologie de mapping permettra de reproduire plusieurs sites, dont le pont Thê Huc, le portique doan Môn, la cité impériale de Thang Long, la pagode des Parfums, Ba Vi, Soc Son et l’ancien village de Duong Lâm. Des spectacles de musique et d’arts traditionnels y seront également proposés.

Photo : VNA/CVN

L’espace Tourisme et Expériences présentera des circuits, itinéraires et produits touristiques emblématiques, notamment autour de destinations particulièrement attrayantes en automne telles que Hoàn Kiêm – le vieux quartier, le lac de l’Ouest, Ba Vi, Huong Son et Soc Son. Une carte touristique intelligente, des QR codes, des écrans LED ainsi que des technologies de réalité virtuelle et augmentée (VR/AR) permettront aux visiteurs d’accéder aux informations et de découvrir les destinations autrement. Cet espace favorisera également les échanges entre voyagistes, établissements d’hébergement, compagnies aériennes et visiteurs.

L’espace Métiers traditionnels et Culture communautaire mettra à l’honneur des villages de métiers traditionnels tels que Bat Tràng, Van Phuc et Duong Lâm, à travers des démonstrations et des ateliers permettant au public de s’initier à la poterie, au tissage de la soie, à la fabrication de figurines tò he, d’éventails ou de chapeaux coniques. Le bambou et le bois seront privilégiés dans l’aménagement de cet espace.

L’espace de Connexion entre les localités réunira des images, produits touristiques, spécialités locales, produits certifiés OCOP et autres produits emblématiques des provinces et villes du pays.

L’espace des Échanges internationaux sera consacré à la promotion de la culture et du tourisme de différents pays et territoires, avec des rencontres culturelles et des spectacles artistiques internationaux.

L’espace Gastronomie de Hanoï mettra à l’honneur des spécialités de la capitale telles que le phở (soupe de nouilles), le bun thang (vermicelles au bouillon de poulet) et le bun cha (porc grillé accompagné de nouilles de riz), ainsi que des saveurs typiques de l’automne comme le côm (jeune riz gluant), les gâteaux de lune et le thé au lotus. Des démonstrations culinaires, des rencontres avec des artisans et des chefs ainsi que des dégustations seront proposées.

Photo : VNA/CVN

L’espace Culture, Sports et Tourisme présentera des publications, documents et images consacrés à la culture, aux sports et au tourisme de Hanoï, avec un accent mis sur le patrimoine matériel et immatériel, les sites historiques, les destinations touristiques, les villages de métiers traditionnels et les principaux événements culturels et sportifs de la capitale.

L’espace d’exposition de peintures présentera des œuvres picturales et photographiques sur le thème "Automne de Hanoï". Le public, notamment les enfants, pourra également participer à des ateliers de coloriage et à diverses activités créatives.

L’espace Arts et Créativité accueillera une scène centrale destinée à la cérémonie d’ouverture, à celle de clôture ainsi qu’aux différents spectacles organisés pendant le Festival.

De nombreuses activités en marge

En parallèle des neuf espaces principaux, le Festival proposera des expériences au Village culturel et touristique des ethnies du Vietnam, ainsi que la course Hanoï Autumn Run. Une campagne de collecte des déchets sera également lancée afin de mobiliser la communauté des coureurs autour de la protection de l’environnement.

Pendant toute la durée du Festival, plusieurs spectacles traditionnels et contemporains, mini-shows, performances de rue, jeux populaires, ateliers culturels, activités de photographie et expériences créatives seront également proposés.

Le Festival d’automne de Hanoï 2026 vise à promouvoir l’image de la capitale en automne et à valoriser ses richesses culturelles, ses paysages et ses produits touristiques emblématiques, contribuant ainsi à stimuler le tourisme, à attirer les visiteurs, à prolonger leur séjour et à accroître leurs dépenses.

Duy An - Hoàng Hoa/CVN