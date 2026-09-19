Le Festival du film documentaire Europe - Vietnam ouvre sa 16e édition à Hanoï

La 16ᵉ édition du Festival du film documentaire Europe ‑ Vietnam s’est ouverte le 18 septembre à Hanoï, réunissant des œuvres vietnamiennes et européennes autour de thèmes variés. L’événement, marqué par la présence de nombreux représentants et spectateurs vietnamiens et étrangers, favorise les échanges culturels et la coopération entre cinéastes.

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Photo : Comité d'organisation

Prenant la parole lors de la cérémonie d’ouverture, le vice-ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme, Ta Quang Dông, a souligné qu’au fil des années, le Vietnam était devenu un lieu d’accueil de nombreux festivals cinématographiques internationaux, contribuant à créer un espace cinématographique diversifié et propice aux échanges.

Fort de 16 éditions, le festival a progressivement affirmé sa place dans la vie cinématographique vietnamienne, en rapprochant du public les œuvres documentaires vietnamiennes et européennes et en favorisant les échanges et la coopération entre les professionnels du cinéma.

Au-delà de sa dimension artistique, le festival participe au développement du cinéma, l’un des secteurs importants de l’industrie culturelle. Par la diffusion des œuvres, la mise en relation des créateurs et la stimulation de la créativité, il contribue à donner un nouvel élan au cinéma vietnamien, à favoriser sa professionnalisation et à renforcer son ouverture sur la scène internationale.

Des films porteurs de mémoire et d’ouverture

James Shipton, vice-président du Réseau EUNIC (Instituts nationaux de culture de l’Union européenne) au Vietnam et directeur national du British Council au Vietnam, a déclaré que les œuvres sélectionnées cette année emmenaient les spectateurs à la découverte de mondes façonnés par la mémoire, les traditions, la résilience et les transformations. Les films mettent en lumière des artistes, des militants et des communautés qui s’efforcent de préserver des valeurs importantes, montrant ainsi que les échanges culturels ne constituent pas seulement une occasion de mieux se comprendre, mais aussi d’apprendre à observer avec davantage d’attention, à écouter avec plus d’ouverture et à reconnaître l’humanité commune qui nous unit.

Le Festival du film documentaire Europe ‑ Vietnam 2026 se tient du 18 au 26 septembre à Hanoï et du 18 au 25 septembre à Hô Chi Minh‑Ville. Neuf pays européens participent à cette 16ᵉ édition aux côtés du Vietnam. La Norvège y prend part pour la première fois, avec l’Autriche, l’Italie, l’Espagne, le Royaume‑Uni, la Suède, la France, la Finlande et la Belgique (Wallonie‑Bruxelles).

Au programme figurent neuf documentaires de la Compagnie centrale du film documentaire et scientifique, onze œuvres internationales et cinq films réalisés par de jeunes auteurs vietnamiens indépendants. Plusieurs de ces productions ont déjà été récompensées dans des festivals au Vietnam et à l’étranger.

VNA/CVN