La protection du droit d’auteur face aux nouveaux défis numériques

Un livre peut nécessiter des mois, voire des années de travail pour être écrit, édité et publié, mais quelques clics suffisent pour le copier, le diffuser et le vendre illégalement en ligne.

>> Le "bouclier numérique" au service de la protection du droit d’auteur dans l’édition

>> Le Vietnam mise sur le droit d’auteur et l’économie du patrimoine

>> Le droit d’auteur, un levier pour les industries culturelles vietnamiennes

Photo : VNA/CVN

Des imprimeries clandestines aux librairies proposant des contrefaçons, en passant par les plateformes de vente en ligne, les ouvrages piratés circulent de plus en plus rapidement et sont de plus en plus difficiles à contrôler. Alors que le secteur de l’édition peine encore à lutter contre les livres contrefaits et piratés, un nouveau défi apparaît : l’intelligence artificielle (IA).

Le piratage des livres à l’ère numérique

Lors d’une conférence consacrée aux missions de l’édition, de l’imprimerie et de la distribution en 2026, Nguyên Nguyên, directeur de l’Autorité de la publication, de l’imprimerie et de la distribution (devenu Autorité de la publication et des bibliothèques), a insisté sur la nécessité de mieux faire respecter les règles, alors que les livres contrefaits et piratés ainsi que les violations du droit d’auteur en ligne restent complexes.

Au Vietnam, la vente de livres contrefaits ou piratés sur les plateformes de commerce électronique et la diffusion illégale de livres numériques restent préoccupantes.

Autrefois essentiellement concentrées dans les imprimeries, les ateliers de photocopie ou les points de vente de livres d’origine douteuse, les violations du droit d’auteur se sont désormais largement étendues à l’espace numérique. Avec un simple appareil connecté à Internet, une œuvre peut être numérisée, copiée et diffusée auprès de milliers, voire de centaines de milliers de personnes sans passer par un réseau de distribution traditionnel.

Derrière les livres contrefaits et piratés se cachent des pertes difficiles à mesurer pour l’ensemble de l’écosystème créatif. Les auteurs perdent des droits d’auteur, les maisons d’édition des revenus, les lecteurs risquent d’acheter des produits de mauvaise qualité et le marché subit une concurrence déloyale. Avec le recours croissant à l’IA pour exploiter, traiter et générer des contenus, la question du droit d’auteur devient encore plus complexe.

Le droit d’auteur face à de nouveaux défis

Le droit d’auteur dans l’édition entre dans une nouvelle phase. Alors que l’IA est de plus en plus capable de générer des textes, de résumer des livres, d’imiter des styles d’écriture ou de produire des contenus à grande vitesse, la protection du droit d’auteur devient plus difficile.

À l’ère numérique, la protection du droit d’auteur ne peut plus se limiter à fermer une imprimerie clandestine ou à supprimer un lien. À mesure que les technologies progressent et que l’IA gagne en puissance, les questions de propriété des œuvres et de rémunération des créateurs deviennent de plus en plus pressantes.

Le 5 mai 2026, le Premier ministre a publié la dépêche officielle N°38/CD-TTg, demandant aux ministères, secteurs et localités de renforcer les mesures de prévention et de lutte contre les atteintes aux droits de propriété intellectuelle. Dans le cadre de cette directive, plusieurs unités relevant du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme ont organisé des conférences avec des maisons d’édition et des entreprises de distribution de publications électroniques afin de rechercher des solutions pour mieux protéger le droit d’auteur dans l’environnement numérique.

VNA/CVN