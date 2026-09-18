Vietnam iContent 2026 : la créativité numérique au service des valeurs positives

Vietnam iContent 2026 s’élargit en une série d’activités visant à encourager une création de contenus numériques responsable, à diffuser des valeurs positives et à contribuer à l’édification d’un environnement culturel sain et civilisé dans l’espace numérique.

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Photo : VNA/CVN

Une cérémonie de lancement de la Journée vietnamienne de la création de contenus numériques - Vietnam iContent 2026 s’est tenue dans l’après-midi du 18 septembre à Hanoï, sous la direction du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, avec l’organisation conjointe de l’Autorité de la radiodiffusion, de la télévision et de l’information électronique, du journal VnExpress et de la Compagnie par actions des services en ligne FPT.

Placée sous le thème "Sống rực rỡ"(Vivre pleinement), l’édition 2026 vise à célébrer la Journée de la culture vietnamienne, le 24 novembre, et à concrétiser l’esprit de la Résolution N°80 du Bureau politique sur le développement de la culture vietnamienne. Le programme entend diffuser des histoires, des contenus et des actions positives, tout en encourageant les créateurs de contenus à associer créativité et responsabilité sociale, contribuant ainsi à promouvoir l’image d’un Vietnam riche de son identité culturelle et de ses valeurs humaines.

Transformer les idées en actions concrètes

Prenant la parole lors de la cérémonie, le directeur de l’Autorité de la radiodiffusion, de la télévision et de l’information électronique, Lê Quang Tu Do, a indiqué qu’après trois éditions, Vietnam iContent bénéficiait d’un soutien croissant de la part des partenaires, sponsors, organismes associés et de la communauté des créateurs de contenus numériques. Cette évolution impose également d’accorder une plus grande attention au renouvellement des contenus, à l’amélioration de leur qualité et à la création de valeurs concrètes pour la communauté.

Selon Lê Quang Tu Do, l’un des points marquants de Vietnam iContent 2026 réside dans le fait que plusieurs idées qui n’étaient auparavant que des projets ont désormais été concrétisées, avec la participation d’artistes et de créateurs de contenus dans des activités organisées à l’échelle nationale. À travers le thème "Sống rực rỡ", le comité d’organisation souhaite orienter la créativité dans l’espace numérique vers des valeurs positives, transformer les idées en actions concrètes et rapprocher la création de contenus numériques du grand public.

Un volet majeur du programme est constitué par les Vietnam iContent Awards 2026, qui visent à reconnaître et à distinguer les individus, organisations et produits ayant marqué le secteur de la création de contenus sur les plateformes numériques au Vietnam. Les prix seront décernés dans le cadre d’un programme organisé de septembre à décembre 2026.

La nouveauté de cette édition est le concours de création de contenus numériques "Sống rực rỡ", qui encourage la communauté, notamment les créateurs de contenus, à partager des histoires, des images et des regards positifs sur la vie à travers des productions numériques. Le concours se déroulera du 18 septembre au 11 décembre, dans trois catégories : vidéo, photographie et article, pour une valeur totale des prix de près de 200 millions de dôngs.

Renouveler l’identité gastronomique du pays

Par ailleurs, le programme "Sao chọn" propose une expérience autour de la culture et de la gastronomie vietnamiennes, avec la participation de plus de 30 artistes, influenceurs et chefs. À travers la découverte de différentes régions, de spécialités culinaires et de personnes qui contribuent à préserver et à renouveler l’identité gastronomique du pays, le programme entend faire connaître au grand public la richesse culturelle du Vietnam.

La série d’activités s’achèvera avec la Journée vietnamienne de la création de contenus numériques - Vietnam iContent 2026, prévue le 11 décembre à Hô Chi Minh-Ville. La manifestation comprendra notamment le Forum vietnamien de la création de contenus numériques, une zone d’exposition et d’expériences, des activités d’échange et des compétitions destinées aux créateurs de contenus, ainsi que la cérémonie de remise des Vietnam iContent Awards 2026.

Organisé pour la première fois en 2024, Vietnam iContent ambitionne de devenir un événement annuel destiné à la communauté vietnamienne de la création de contenus numériques, en contribuant à reconnaître les contributions positives au secteur et à créer un espace d’échange, de partage d’expériences et de mise en réseau entre créateurs, plateformes, entreprises, marques et communauté.

VNA/CVN