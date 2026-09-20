La résidence de France ouvre exceptionnellement ses portes pour les Journées européennes du patrimoine

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|Les visiteurs aux Journées européennes du patrimoine, les 18 et 19 septembre, à la résidence de France.
|Mobilier, œuvres d’art et objets anciens présentés au public le 19 septembre à la résidence de France, à Hô Chi Minh-Ville.
Dès le vendredi 18 septembre, le consulat consulat général de France à Hô Chi Minh-Ville avait accueilli près de 600 jeunes, parmi lesquels des élèves et étudiants de lycées et d’universités vietnamiennes partenaires ainsi que des alumni, pour une journée spécialement consacrée au jeune public. Cette initiative visait à les sensibiliser à l’importance de préserver et de valoriser le patrimoine.
Située au cœur de la ville, la résidence de France a été construite en 1872 dans un style architectural caractéristique de l’époque. Elle a successivement accueilli le gouverneur militaire, le commandant supérieur des forces armées en Cochinchine et l’ambassadeur de France avant de devenir, à partir de 1975, la résidence des consuls généraux de France.
|Les visiteurs découvrent d’anciennes gravures sur bois murales ainsi que le salon de réception du consulat général de France.
|Les visiteurs découvrent le parc de plus de 1,5 ha, qui abrite une faune et une flore variées ainsi que d’anciennes statues.
Outre son parc de plus de 1,5 ha, qui abrite une faune et une flore variées, ses salons conservent de précieux objets anciens, notamment des meubles datant de la dynastie des Nguyễn (1802-1945) et des œuvres d’art vietnamiennes. Parmi celles-ci figure la célèbre laque de Nguyễn Gia Trí intitulée "La procession au village", réalisée en 1939.
|Le mobilier du salon de réception du consul général.
|L’un des meubles anciens en bois précieux, remarquablement conservé et toujours utilisé dans le salon de réception du consul général.
Pour cette édition, un "passeport du patrimoine" a été remis pour la première fois aux visiteurs, leur permettant de collectionner des tampons au fil de leur parcours. Ils ont également pu suivre librement un parcours numérique grâce à des QR codes.
|La mini-exposition du photographe français Adrien Jean, installé à Hô Chi Minh-Ville.
|L’espace consacré à la gastronomie française attire de nombreux visiteurs.
En écho au thème de cette année, "Patrimoine de la photographie", qui célèbre le bicentenaire de la photographie en 2026, plusieurs activités ont mis cet art à l’honneur. Un concours photo était notamment organisé, avec à la clé un billet aller-retour Hô Chi Minh-Ville-Paris offert par Air France. Le public a également pu découvrir une mini-exposition du photographe français Adrien Jean, installé à Hô Chi Minh-Ville.
Texte et photos : Truong Giang/CVN