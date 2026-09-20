La résidence de France ouvre exceptionnellement ses portes pour les Journées européennes du patrimoine

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le consulat général de France à Hô Chi Minh-Ville a exceptionnellement ouvert les portes de la résidence de France au public les 18 et 19 septembre 2026. Une occasion rare pour les visiteurs de découvrir l’architecture de la fin du XIX e siècle de cette demeure historique, de se promener dans son parc aux arbres centenaires et de déguster des spécialités de la gastronomie française.

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Dès le vendredi 18 septembre, le consulat consulat général de France à Hô Chi Minh-Ville avait accueilli près de 600 jeunes, parmi lesquels des élèves et étudiants de lycées et d’universités vietnamiennes partenaires ainsi que des alumni, pour une journée spécialement consacrée au jeune public. Cette initiative visait à les sensibiliser à l’importance de préserver et de valoriser le patrimoine.

Située au cœur de la ville, la résidence de France a été construite en 1872 dans un style architectural caractéristique de l’époque. Elle a successivement accueilli le gouverneur militaire, le commandant supérieur des forces armées en Cochinchine et l’ambassadeur de France avant de devenir, à partir de 1975, la résidence des consuls généraux de France.

Outre son parc de plus de 1,5 ha, qui abrite une faune et une flore variées, ses salons conservent de précieux objets anciens, notamment des meubles datant de la dynastie des Nguyễn (1802-1945) et des œuvres d’art vietnamiennes. Parmi celles-ci figure la célèbre laque de Nguyễn Gia Trí intitulée "La procession au village", réalisée en 1939.

Pour cette édition, un "passeport du patrimoine" a été remis pour la première fois aux visiteurs, leur permettant de collectionner des tampons au fil de leur parcours. Ils ont également pu suivre librement un parcours numérique grâce à des QR codes.

En écho au thème de cette année, "Patrimoine de la photographie", qui célèbre le bicentenaire de la photographie en 2026, plusieurs activités ont mis cet art à l’honneur. Un concours photo était notamment organisé, avec à la clé un billet aller-retour Hô Chi Minh-Ville-Paris offert par Air France. Le public a également pu découvrir une mini-exposition du photographe français Adrien Jean, installé à Hô Chi Minh-Ville.

Texte et photos : Truong Giang/CVN