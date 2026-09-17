Hôi An accueille un échange artistique entre jeunes Vietnamiens et Colombiens

Un programme d’échange artistique entre une troupe de jeunes danseurs colombiens et des jeunes locaux s’est tenu dans l’après-midi du 16 septembre à Hôi An, afin de renforcer les échanges culturels, de rapprocher les jeunes générations et de promouvoir l’amitié entre les deux pays.

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Photo : VNA/CVN

L’événement a été organisé par l’ambassade de Colombie, en collaboration avec le Service des affaires extérieures et le Service de la culture, des sports et du tourisme de Dà Nang, ainsi qu’avec le Centre de conservation du patrimoine culturel mondial de Hôi An.

S’exprimant lors de la cérémonie d’ouverture, la directrice adjointe du Service municipal des Affaires extérieures, Nguyên Thi Thuy Trang, a indiqué que cette initiative était née d’une proposition de l’ambassadrice de Colombie au Vietnam, Camila María Polo Flórez, lors de sa visite de travail à Dà Nang en mars 2026.

Selon elle, Dà Nang est une ville jeune, dynamique et ouverte sur le monde, dotée d’une riche culture forgée au fil des siècles. Hôi An a notamment été un lieu d’échanges et de rencontres entre de nombreuses cultures. La rencontre entre les jeunes Colombiens et ceux de Dà Nang dans ce site patrimonial contribue ainsi à renforcer la compréhension mutuelle et l’amitié entre les deux parties.

L’ambassadrice Camila María Polo Flórez a expliqué que, lorsque le ministère colombien des Relations extérieures avait choisi le Vietnam parmi les pays prioritaires dans le cadre de la 15e édition du Programme de diplomatie culturelle et sportive, elle avait souhaité faire découvrir une partie du patrimoine culturel colombien au Vietnam, notamment à Hôi An.

Photo : VNA/CVN

Selon elle, malgré la distance géographique qui les sépare, le Vietnam et la Colombie accordent tous deux une grande importance à la préservation des traditions, du patrimoine et de l’identité nationale. La troupe a présenté à Dà Nang le Bambuco et le Sanjuanero, deux danses traditionnelles liées au département de Huila et reconnues comme patrimoine culturel immatériel de la Colombie.

À Hôi An, les jeunes danseurs colombiens ont exécuté des danses folkloriques en costumes traditionnels colorés, mêlant rythmes entraînants et mouvements caractéristiques de la région de Huila. Les jeunes de Dà Nang ont également présenté plusieurs numéros mettant en valeur la culture locale, dans une atmosphère conviviale et chaleureuse.

Dans le cadre de son séjour à Dà Nang, la troupe colombienne a également participé à des échanges avec l’École internationale de Hôi An et l’École de l’Espoir, et s’est produite à Bà Na Hills. Ces activités visent à multiplier les échanges entre les jeunes générations, à favoriser une meilleure connaissance des cultures respectives et à renforcer les liens entre les peuples colombien et vietnamien.

L’ambassadrice Camila María Polo Flórez a indiqué que la troupe avait dû surmonter plusieurs difficultés logistiques et financières pour se rendre au Vietnam. Toutefois, l’enthousiasme, l’énergie et les expériences vécues par les jeunes au Vietnam montrent, selon elle, que ces efforts en valaient la peine.

Photo : VNA/CVN

Elle a souligné que les jeunes étaient venus au Vietnam en tant que "jeunes ambassadeurs culturels" de la Colombie et qu’ils repartiraient avec leurs expériences du pays et de sa population, contribuant ainsi à renforcer la compréhension mutuelle et l’amitié entre les deux pays.

Le Vietnam et la Colombie ont établi leurs relations diplomatiques en janvier 1979. En 2024, les deux pays ont célébré le 45e anniversaire de leurs relations diplomatiques et continuent de développer leur coopération dans de nombreux domaines, notamment la culture, l’éducation et les échanges entre les peuples.

VNA/CVN