Hanoï : "Xóm Đoài", un nouvel espace pour faire dialoguer patrimoine et création

Dans le cadre du Festival du design créatif de Hanoï 2026, l’espace de création culturelle et artistique consacré à l’architecture traditionnelle "Xóm Đoài", situé dans la commune de Yên Xuân, a officiellement ouvert ses portes le 20 août, apportant un nouveau point fort au réseau des espaces créatifs de la capitale.

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Photo : TTVH/CVN

Implanté sur un terrain longeant l’autoroute Hòa Lạc - Hòa Bình, dans le hameau de Cò, commune de Yên Xuân, à Hanoï, "Xóm Đoài" est un espace d’exposition et d’installation mettant en valeur des ouvrages architecturaux traditionnels du Xứ Đoài (région située à l’ouest de la capitale). Il rassemble d’anciennes structures en bois, riches d’une forte identité culturelle, collectées et restaurées par des artisans au cours des seize dernières années, constituant ainsi un véritable "musée vivant" de la mémoire et du patrimoine des villages du delta et des régions de moyenne altitude du Nord.

"Sur la carte des espaces créatifs, les précédentes éditions du festival se concentraient généralement dans le centre de Hanoï afin d’attirer les visiteurs. Mais Hanoï est un territoire très vaste. Xóm Đoài est le site le plus éloigné du réseau, mettant à l’honneur les cultures du Xứ Đoài et du Xứ Mường au cœur même de la périphérie de la capitale. Il constitue une véritable source de savoirs autochtones qui, depuis des siècles, relie ces territoires à Thăng Long - Kẻ Chợ. Cette connexion permet à l’inspiration créative du centre de rayonner vers les zones périphériques, tout en faisant rejaillir les valeurs culturelles des territoires éloignés sur le cœur de la capitale", a confié l'architecte Trần Huy Ánh, membre du Comité permanent de l’Association des architectes de Hanoï.

Pour sa part, l'architecte Khuất Văn Thắng, fondateur du complexe "Xóm Đoài" a révélé : "L’an dernier, Xóm Đoài à Đường Lâm a eu l’honneur d’être reconnu comme l’un des espaces créatifs de Hanoï. Cette année, avec l’ambition d’élargir le projet et de le développer à plus grande échelle, nous avons créé un nouveau site à Yên Xuân, dans l’objectif d’en faire un nouveau lieu de rencontre créatif pour la capitale à l’occasion du Festival du design créatif".

Photo : TTVH/CVN

La particularité architecturale de cet espace réside dans les concepts de “régénération” et d’“architecture verte”. L’architecture verte ne consiste pas simplement à planter des arbres. L’essentiel réside dans la réutilisation des matériaux et le recours aux ressources locales afin de réduire au maximum l’impact sur l’environnement. "Xóm Đoài" a été conçu dans cet esprit de régénération des matériaux traditionnels, afin d’offrir une expérience singulière aux visiteurs, aux passionnés d’architecture et à tous ceux qui sont attachés aux valeurs culturelles locales.

L’équipe chargée de la réalisation de "Xóm Đoài" réunit des artisans reconnus par le Service de la culture et des sports de Hanoï (désormais Service de la culture, des sports et du tourisme) comme participants au Festival de la créativité depuis décembre 2025. Le projet bénéficie également du soutien professionnel de l’Association des architectes de Hanoï.

Un espace profondément imprégné de patrimoine

"Xóm Đoài" est également le fruit de la participation de nombreux artisans, enseignants, étudiants universitaires et membres de la communauté locale. Ensemble, ils ont créé un espace profondément imprégné de patrimoine, où des installations contemporaines dialoguent avec un héritage culturel traditionnel vieux de plusieurs millénaires.

Photo : VNA/CVN

"Nous souhaitons diffuser plus largement encore les valeurs du patrimoine, en priorité auprès des communautés locales, qui vivent quotidiennement au contact de celui-ci. Il s’agit de les aider à mieux prendre conscience des richesses dont elles sont dépositaires et à faire vivre activement ce patrimoine dans leur quotidien", a partagé l'architecte Nguyễn Thị Minh Châu, École des sciences interdisciplinaires et des arts, Université nationale du Vietnam à Hanoï. Et d'ajouter que "Xóm Đoài ambitionne de devenir un véritable “berceau” de connexions, un lieu où artistes, architectes, étudiants, enfants et habitants peuvent se rencontrer, échanger et dialoguer autour des histoires du passé, du présent et de l’avenir".

Pour Trần Kim Loan, enseignante invitée à l’Université internationale relevant de l’Université nationale du Vietnam à Hanoï, "il s’agit d’un effort considérable pour étendre le parcours créatif vers l’ouest de Hanoï. En associant le langage de l’architecture moderne au patrimoine traditionnel, cet espace est non seulement porteur d’une grande créativité, mais il promet également de devenir une destination touristique majeure de la capitale". Elle a encore ajouté que la volonté de développer les industries culturelles, conformément aux orientations du Parti et de l’État, prend ici une forme particulièrement concrète et vivante. "L’équipe chargée du projet a fait un choix très pertinent en associant le développement des industries culturelles au tourisme durable. C’est précisément le point de rencontre entre les orientations politiques et la pratique créative", a dit-elle.

Un espace créatif inclusif pionnier

Cette initiative constitue l’un des volets du Festival du design créatif de Hanoï 2026. Avec la participation active de la population, elle vise à proposer des solutions d’économie circulaire à faible coût. Elle se veut également un espace créatif inclusif pionnier, offrant un environnement ouvert d’apprentissage au contact de la nature, accessible à tous, notamment aux jeunes et aux enfants, tout en établissant un lien harmonieux entre biodiversité et art paysager destiné au grand public.

Photos : TTVH/CVN

Le lancement de "Xóm Đoài"et l’élargissement du réseau des espaces créatifs qu’il illustre contribuent à faire évoluer le Festival du design créatif de Hanoï : d’un événement ponctuel, celui-ci tend à devenir un véritable écosystème urbain de créativité, global, interdisciplinaire et durable.

Cette démarche concrétise également les engagements de Hanoï au sein du Réseau des villes créatives de l’UNESCO, tout en rapprochant davantage le design et l’art de la vie quotidienne des habitants.

Phuong Mai/CVN























