Mise en œuvre efficace du partenariat stratégique intégral Vietnam - Singapour

À l’invitation du Premier ministre Pham Minh Chinh et de son épouse, son homologue singapourien, Lawrence Wong, accompagné de son épouse, effectuera une visite officielle au Vietnam les 25 et 26 mars 2025.

>> Le Vietnam dispose de nombreux atouts pour développer une économie dynamique

>> Le Premier ministre singapourien Lawrence Wong attendu au Vietnam

>> Vietnam - Singapour : une coopération stratégique renforcée à l’occasion de la visite de Lawrence Wong

La visite interviendra un peu plus d’une semaine après la visite à Singapour du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), Tô Lâm, illustrant ainsi l’intérêt et l’importance que Singapour accorde à la coopération avec le Vietnam.

Photo : VNA/CVN

Selon l’ambassadeur du Vietnam à Singapour, Trân Phuoc Anh, la prochaine visite constituera une étape importante dans la mise en œuvre des accords et des orientations convenus par les hauts dirigeants des deux pays lors de la visite du secrétaire général Tô Lâm à Singapour, du 11 au 13 mars dernier.

Elle s’annoncera comme l’un des temps forts de l’année 2025, une année particulièrement significative pour les relations bilatérales. En plus de l’annonce récente de l’élévation des relations au niveau de partenariat stratégique intégral, cette année marque le 60ᵉ anniversaire de l’indépendance de Singapour (9 août 1965) et le 80ᵉ anniversaire de la Fête nationale du Vietnam (2 septembre 1945).

L’ambassadeur Trân Phuoc Anh a souligné qu’il existe de nombreux domaines dans lesquels les deux pays souhaitent promouvoir la coopération : sécurité alimentaire et énergétique, énergie éolienne offshore, agroalimentaire, zones industrielles, centres de données, finance, éducation et formation…

Le diplomate vietnamien a également déclaré que le Vietnam et Singapour, tous deux membres dynamiques de l’ASEAN, considèrent cette organisation comme une maison commune permettant de préserver un environnement pacifique et stable - une base essentielle pour le développement durable des deux pays.

Il a ajouté que Singapour devrait continuer à renforcer sa coopération régionale, notamment avec les autres pays membres de l’ASEAN. Pour le Vietnam, Singapour constitue non seulement un marché prometteur, mais aussi un espace de développement propice pour le renforcement de sa position, de son prestige et de son influence dans la région et dans le monde.

S’appuyant sur ces plus de 50 dernières années de relations solides, la prochaine visite officielle du Premier ministre singapourien Lawrence Wong au Vietnam devrait être un succès, contribuant à rendre le partenariat stratégique intégral Vietnam - Singapour plus substantiel, concret et efficace.

VNA/CVN