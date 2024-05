Mexique : les fortes chaleurs provoquent des coupures d'électricité

>> Trois morts dans un accident d'hélicoptère au Mexique

>> Mexique : au moins 14 morts dans un accident de bus dans le Centre

Des coupures ont été signalées à Mexico, dans l'État de Mexico voisin et ceux du Michoacán (Ouest), du Tamaulipas (Nord-Ouest) et Campeche (Sud-Est). La Commission nationale de l'eau a fait état de températures "maximales de 48 degrés et plus dans les régions de San Luis Potosi (Nord-Est) et Tamaulipas". En avril dernier, la température à Mexico a atteint les 34,2oC, battant le record de 33,9oC atteint en 1998 (33,9oC), d'après la Conagua. "Il y a eu une demande supérieure à la capacité produite", a reconnu jeudi 9 mai le président mexicain Andrés Manuel López Obrador, qui a lancé pendant son mandat une réforme énergétique pour renforcer la part de la Commission fédérale d'électricité (CFE, publique) dans la production totale. La vague de chaleur au Mexique a fait baisser le niveau d'eau de plusieurs barrages dans le pays.

APS/VNA/CVN