Le bilan porté à 166 morts en Tanzanie après les inondations et le cyclone Hidaya

Le bilan des inondations en Tanzanie, provoquées par les fortes précipitations et par le cyclone tropical Hidaya, a été porté à 166 morts, soit cinq nouveaux morts selon les chiffres présentés au Parlement jeudi 9 mai par le Premier ministre Kassim Majaliwa.

Ce cyclone, qui a touché la côte tanzanienne sur l'océan Indien le 3 mai avant de s'affaiblir au cours de la journée suivante, a provoqué de fortes pluies et des vents violents qui ont blessé sept personnes, selon M. Majaliwa. La catastrophe a affecté 18.862 personnes, elle a détruit 678 maisons, en a endommagé 877 autres et en a submergé 543 autres encore. S'exprimant devant le Parlement à Dodoma, la capitale du pays, le Premier ministre a indiqué que les fortes précipitations avaient ravagé les routes, les ponts, les poteaux électriques, les écoles et les dispensaires des régions de Lindi, Mtwara, de la Côte det de Morogoro, mettant à l'arrêt des activités économiques telles que la pêche, l'agriculture ou les entreprises.

APS/VNA/CVN