Mexique : deux chefs de cartel arrêtés, dont le possible successeur du puissant "El Mencho"

Les autorités mexicaines ont annoncé le 24 avril l'arrestation de deux chefs de cartels, dont l'un est considéré comme le possible successeur de "El Mencho", ex-chef du puissant Cartel Jalisco Nueva Generacion (CJNG).

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Photo : AFP/VNA/CVN

Nemesio Oseguera alias "El Mencho" est mort en février après avoir été blessé par l'armée lors d'une opération dans l'État de Jalisco (Ouest) qui avait entraîné une flambée de violence dans le pays, avec des barrages routiers et des attaques contre des commerces en divers endroits du Mexique.

Audias Flores Silva, l'un des proches du défunt baron de la drogue, a été arrêté dans l'État de Nayarit (Ouest), selon les autorités. Les États-Unis offraient une récompense de cinq millions de dollars pour sa capture.

Selon le groupe de réflexion Insight Crime, il était l'un des successeurs possibles du fondateur du CJNG.

Surnommé "El Jardinero" (le jardinier), il a été "le bras droit" de "El Mencho" jusqu'à la mort de ce dernier, souligne David Saucedo, spécialiste des questions de sécurité.

Audias Flores Silva a également été chargé de négocier, au nom de Nemesio Oseguera, une alliance entre le CJNG et "Los Chapitos", la faction du Cartel de Sinaloa dirigée par les héritiers de Joaquin "El Chapo" Guzman, a-t-il ajouté, citant des sources des services de renseignement américains et mexicains.

"El Jardinero" a déjà été incarcéré cinq ans aux États-Unis, et a été libéré en 2016.

Selon les informations diffusées par les autorités mexicaines, il contrôlait plusieurs laboratoires de méthamphétamine dans les Etats de Jalisco (ouest) et Zacatecas (Centre-Nord).

"L'opération ayant conduit à son arrestation a été "planifiée, développée et exécutée" par les forces spéciales de la Marine mexicaine, a indiqué sur X le ministre mexicain de la Sécurité, Omar Garcia Harfuch.

Audias Flores Silva "est réclamé par les autorités des Etats-Unis à des fins d'extradition", a ajouté le responsable.

Conduit d'évacuation

La Marine mexicaine a planifié et mené l'opération qui a abouti à sa capture après 19 mois de surveillance et à la suite d'un "échange d'informations avec des agences américaines", a indiqué le Cabinet de sécurité dans un communiqué.

Le chef du CJNG "se trouvait dans une cabane, protégé par un dispositif de sécurité" composé d'une trentaine de pick-ups et de "plus de 60 personnes" armées.

Le déploiement a été effectué avec l'appui de quatre hélicoptères et de plus de 500 militaires. Le ministère de la Marine a souligné que l'interpellation n'avait pas nécessité "un seul coup de feu".

À l'arrivée des forces de sécurité, les gardes du corps de d'Audias Flores Silva se sont dispersés "pour faire diversion", mais il a été localisé et arrêté "alors qu'il tentait de se cacher dans un conduit d'évacuation", ont indiqué les autorités.

Plus tôt dans la journée, le gouvernement de l'État de Tamaulipas avait annoncé l'arrestation d'un autre homme présenté comme un "objectif prioritaire", un chef de cartel opérant dans cette zone du Nord-Est du pays.

Selon des médias mexicains, il s'agit de Alexander Benavides Flores, alias "R9", chef de Los Metros, l'une des factions issues du Cartel du Golfe affaibli depuis plus d'une décennie après l'arrestation de ses dirigeants.

Son arrestation a déclenché au moins huit barrages érigés par des groupes criminels sur des routes de Reynosa, ville frontalière avec les États-Unis.

Les autorités ont repris le contrôle des routes sans faire état de victimes.

Située près du Texas, cette ville de 690.000 habitants fut l'un des fiefs du Cartel du Golfe, jadis l'une des organisations criminelles les plus puissantes du Mexique.

AFP/VNA/CVN