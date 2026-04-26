Australie : fermeture de plages en raison d'un festin de requins sur une carcasse de cachalot

Le festin de grands requins blancs et de requins-bouledogues autour d'une carcasse de cachalot échouée a entraîné la fermeture de plusieurs plages au sud de Sydney, ont annoncé dimanche 26 avril les autorités australiennes de la faune et du sauvetage côtier.

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Photo : AFP/VNA/CVN

La carcasse du cachalot de huit mètres et 25 tonnes aurait été aperçue samedi 25 avril sur des rochers battus par les vagues à Era Beach, dans le Royal National Park, ce qui a conduit à la fermeture immédiate de plages.

"Il y a des grands requins blancs et il y a aussi des requins-bouledogues qui ont été aperçus là-bas", a rapporté Brendon Neilly, responsable de secteur au service des parcs nationaux et de la vie sauvage de Nouvelle-Galles du Sud.

"Même si ces événements peuvent être assez spectaculaires et choquants pour les gens, ils sont parfaitement naturels, et donc la carcasse de la baleine est réintégrée dans la chaîne alimentaire par les requins, a-t-il expliqué. Moi, je n'irais pas nager là-bas, mais c'est un processus assez intéressant".

Les agents de la faune travaillent à des stratégies pour se débarrasser de la carcasse, mais n'y parviendront probablement pas avant mardi 28 avril, a indiqué M. Neilly.

L'organisation locale Surf Life Saving NSW a publié une alerte indiquant que toutes les plages situées dans le Royal National Park étaient fermées en raison d'une "activité accrue des requins".

"On ne peut pas empêcher les gens d'aller dans l'eau, mais sachant combien de requins s'y trouvent et au vu des signalements de grands requins blancs et de requins-bouledogues dans l'eau, ce ne sont pas des poissons avec lesquels vous voulez vous baigner", a prévenu le directeur général de Surf Life Saving NSW, Stephen Pearce, au diffuseur public national ABC.

Près de 1.300 incidents impliquant des requins ont été enregistrés autour de l'Australie depuis 1791, dont plus de 260 ont entraîné la mort, selon une base de données répertoriant les rencontres entre ces prédateurs et les humains.

AFP/VNA/CVN