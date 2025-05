Des Cybertruck de Tesla pour lutter contre la narcoviolence au Mexique

L'État de Jalisco, dans l'Ouest du Mexique, où sévit l'un des cartels les plus puissants du pays, a mis en service trois Cybertruck, véhicule emblématique de Tesla, pour renforcer sa lutte contre le crime organisé, ont annoncé jeudi 29 mai les autorités.

Photo : AFP/VNA/CVN

Le Cybertruck est un véhicule utilitaire tout terrain à benne ouverte électrique, à la carrosserie très résistante aux chocs et au design futuriste.

L'État de Jalisco, touché par la violence liée aux bandes criminelles et au narcotrafic, détient le record du nombre de personnes disparues, avec 15.000 cas, sur un total d'environ 124.000 au Mexique.

L'un des pick-up fabriqués par Tesla, la compagnie du milliardaire américain Elon Musk, a été utilisé pour arrêter deux policiers qui tentaient de recruter cette semaine deux jeunes pour un groupe de narcotrafiquants, a déclaré Juan Pablo Hernandez, secrétaire de la Sécurité de Jalisco.

Les trois Cybertruck font partie d'un investissement total de 51 millions de dollars (45 millions d'euros) pour l'acquisition de 691 véhicules, dont 200 motos, a expliqué mardi le gouverneur de l'État, Pablo Lemus.

Des dizaines de curieux se sont photographiés aux côtés de l'un des Cybertruck exposés jeudi sur la Plaza de Armas de Guadalajara, capitale de l'État, et deuxième plus grande métropole du pays qui accueillera quatre matches de la Coupe du Monde de football de 2026.

Intégré aux patrouilles motorisées, le réseau par satellite Starlink, une autre des entreprises de Elon Musk, permet "d'accéder rapidement à l'information indépendamment du lieu où nous nous trouvons", a expliqué M. Hernandez.

Les zones rurales de cette région sont souvent le théâtre de violences meurtrières. Mardi, au moins six militaires sont morts dans une zone limitrophe de Jalisco et de l'État de Michoacan à cause de l'explosion d'une mine.

Le cartel de Jalisco Nouvelle Génération (CJNG), l'une des mafias les plus puissantes du Mexique et désignée comme "organisation terroriste" par le gouvernement des États-Unis en février, a une présence dominante dans la région.

Depuis 2006, lorsque a été lancée une opération militaire controversée contre le narcotrafic, le taux d'homicides au Mexique a triplé jusqu'à 24 pour 100.000 habitants.

AFP/VNA/CVN