Un épisode El Nino devrait se développer à partir de la mi-2026, selon l'OMM

Un épisode El Nino devrait se développer à partir de la mi-2026, avec des incidences sur les régimes de température et de précipitations à l'échelle mondiale, a annoncé vendredi 24 avril l'Organisation météorologique mondiale (OMM) dans un communiqué.

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Photo : CTV/CVN

La dernière édition mensuelle du bulletin saisonnier sur le climat de l'OMM signale un net changement dans le Pacifique équatorial : les températures de surface augmentent rapidement, laissant présager un retour probable d'El Nino dès la période de mai à juillet 2026. Les prévisions pour ces trois prochains mois indiquent une "prédominance quasi mondiale de températures supérieures à la normale à la surface des terres émergées" ainsi que des variations régionales des régimes de précipitations.

"Après une période de conditions neutres en début d'année, les sorties des divers modèles du climat présentent désormais une grande concordance, et on estime avec un degré de confiance élevé qu'un épisode El Nino va débuter, suivi d'une nouvelle intensification dans les mois qui suivent", a indiqué Wilfran Moufouma Okia, chef de la Section de la prévision du climat de l'OMM.

El Nino se caractérise par une hausse des températures de surface dans le centre et l'est du Pacifique équatorial. Il se produit d'ordinaire tous les deux à sept ans et dure environ neuf à douze mois, explique l'OMM.

Les épisodes El Nino ont une incidence sur les régimes de température et de précipitations dans différentes régions et ont généralement un effet de réchauffement sur le climat mondial. Ainsi, l'année 2024 a été l'année la plus chaude jamais enregistrée en raison de la combinaison du puissant épisode El Nino de 2023/24 et du changement climatique d'origine humaine causé par les gaz à effet de serre.

Il n'est pas prouvé que le changement climatique augmente la fréquence ou l'intensité des épisodes El Nino. Mais il peut amplifier les répercussions associées, car le réchauffement de l'océan et de l'atmosphère augmente la quantité d'énergie et d'humidité disponible pour des phénomènes météorologiques extrêmes tels que les vagues de chaleur et les fortes pluies.

Xinhua/VNA/CVN