Mexique : assassinat du responsable d'un site d'information en ligne

Le corps sans vie de Kristian Uriel Martinez Zavala et celui d'un autre homme ont été retrouvés dans un véhicule dans la municipalité de Silao, dans l'État de Guanajuato, a indiqué le secrétariat local à la sécurité. Selon des médias locaux, la victime, âgée de 28 ans, administrait la page d'information Silaoense Mx sur Facebook, spécialisée dans les faits-divers, et qui compte 18.000 abonnés. En 2021, selon ces sources, il avait été agressé par des proches d'un politicien local, ce qui l'avait conduit à demander la protection du bureau du médiateur local. L'un des derniers articles publiés sur sa page portait sur la visite de la présidente Claudia Sheinbaum dans l'État de Guanajuato samedi 1er mars. Mme Sheinbaum s'est à cette occasion engagée à collaborer avec le gouvernement local pour renforcer la sécurité dans cette région, qui compte le plus grand nombre d'assassinats dans un contexte de violence liée au crime organisé.

APS/VNA/CVN