Mettre en lumière la culture et l’histoire de Hanoï

>> Exposition "Rencontres d'automne", en solidarité avec les habitants des zones inondées

>> Le Festival d'automne de Hanoï 2024 attire 50.000 visiteurs

Photo : VNA/CVN

Placé sous le thème “Automne de Hanoï - Automne historique”, l’événement de quatre jours a attiré 50.000 visiteurs. Ce chiffre impressionnant reflète non seulement le succès du festival, mais prouve également l’attrait durable de Hanoï auprès des touristes, notamment à l’automne, considérée comme la plus belle saison de l’année dans la capitale.

Le festival a honoré les valeurs historiques et culturelles de la ville tout en promouvant l’image d’une capitale dynamique et moderne, qui a su conserver son identité traditionnelle.

Cette année, la manifestation a vu la participation de 12 provinces et villes du pays, de 17 arrondissements, districts et cité municipale de la capitale, ainsi que d’associations, clubs et agences de tourisme.

Des vestiges miniatures mis en avance

Selon le directeur de Centre de promotion de l’investissement, du commerce et du tourisme de Hanoï, Nguyên Anh Duong, ce programme d’envergure sert de produit touristique visant à renforcer l’image de marque et à libérer le potentiel de Hanoï, contribuant ainsi au développement socio-économique durable de la ville. “Il promeut non seulement l’image du tourisme de la capitale pendant la plus belle saison de l’année, mais raconte également son histoire glorieuse à travers celle de la nation”, a-t-il noté.

Malgré des conditions météorologiques défavorables, le festival a attiré plus de 50.000 visiteurs avec des contenus riches et uniques, notamment des espaces culturels, des spectacles et des démonstrations d’artisans des villages de métiers traditionnels. Les stands représentant les différentes localités et secteurs de Hanoï ont proposé de nombreuses activités significatives, telles que l’écriture de lettres aux enfants des zones montagneuses ou encore des mini-jeux consistant à deviner le nom de lieux en fonction d’images, a informé Nguyên Trân Quang, directeur adjoint du Centre de promotion de l’investissement, du commerce et du tourisme de Hanoï.

De nombreuses organisations ont participé à l’événement, notamment des agences de voyages, des établissements d’hébergement et des marques de voyage renommées comme la Compagnie aérienne nationale Vietnam Airlines et les voyagistes Hanoitourist et Vietravel. Elles ont non seulement présenté des milliers de produits touristiques, mais ont aussi proposé des offres promotionnelles, permettant aux visiteurs de découvrir le tourisme de la ville à des tarifs avantageux.

En outre, plusieurs zones d’exposition mettaient en avant des vestiges miniatures de Hanoï, tels que la Tour du drapeau, la gare Hàng Co, le pont Long Biên et la porte Ô Quan Chuong. Le festival a créé de nombreuses opportunités de coopération pour le développement touristique à l’échelle nationale.

En plus des expositions et démonstrations, le festival a proposé des spectacles culinaires avec la participation de l’Association royale des chefs et des artisans culinaires des villages traditionnels. Des plats emblématiques de la capitale tels que le côm (jeune riz gluant), le thé au lotus et le café ont été mis en avant de manière unique, soulignant la diversité et la créativité de la gastronomie hanoïenne.

Un large éventail de produits

Photo : CTV/CVN

L’un des points d’orgue de ce festival d’automne a été la participation de villages de métiers traditionnels, qui sont non seulement des centres artisanaux, mais aussi des témoins de l’histoire millénaire de Thang Long (ancien nom de la capitale).

Dans cet espace, 15 zones d’exposition présentaient des produits typiques de 11 artisans issus de villages célèbres, tels que la poterie de Bat Tràng, la laque poncée de Hà Thai, le moulage en bronze de Ngu Xa, la sculpture de Son Dông, la vannerie de Phu Vinh, les produits en bois fin de Thiêt Ung, les broderies de Thuong Tin, les chapeaux coniques de Chuông, les bijoux de Châu Khê, ainsi que les éventails en papier des villages de Chàng Son et Lang Vac, entre autres.

De nombreuses œuvres créées spécialement pour célébrer le 70e anniversaire de la libération de la capitale ont été exposées pour la première fois, comme celles réalisées par l’artisan Vu Manh Hai du village d’artisanat d’or et d’argent de Châu Khê ; l’œuvre L’Oncle Hô proclamant la Déclaration d’indépendance de l’artisan Nguyên Thanh Tuân du village de fonderie de bronze de Ngu Xa ; Lotus d’automne sur bois flotté de l’artisan Dô Van Cuong ; ou encore Lampe de lotus de l’artisan Nguyên Van Tinh du village de tissage de bambou et de rotin de Phu Vinh.

Les visiteurs ont également découvert l’espace dédié à la culture du thé des Hanoïens, tout en s’initiant à la fabrication d’objets artisanaux en bambou, en rotin, ainsi qu’à la réalisation de laques et de cadeaux brodés à la main.

Nguyên Hà Anh, venue de Hô Chi Minh-Ville, a particulièrement apprécié sa visite à Hanoï durant le Festival d’automne. Elle a déclaré avoir eu une vue d’ensemble de la culture et du tourisme de la capitale : “Pendant mon court séjour à Hanoï, j’avais prévu de visiter quelques lieux célèbres comme la Citadelle impériale de Thang Long, le Temple de la Littérature et l’ancien village de Duong Lâm. Grâce à ce festival, j’ai pu découvrir de nombreux autres villages artisanaux. J’ai également expérimenté la culture du thé et en ai acheté pour mes proches”, a-t-elle partagé.

“C’est ma première visite à Hanoï, et c’est en automne. Le temps est agréable, le paysage est charmant et l’atmosphère est animée. Les Hanoïens sont très gentils et accueillants. Quant à la beauté de la capitale, les mots ne suffisent pas pour la décrire”, a confié Vu Van Minh, un touriste, venu de Dông Thap (Sud).

“Je suis particulièrement impressionné par les maquettes et miniatures des monuments et sites historiques de Hanoï. Les répliques, fidèles aux originaux, rappellent de nombreux souvenirs du passé de la capitale. La grande diversité des produits traditionnels exposés est tout aussi fascinante”, a-t-il ajouté.

L’organisation a également levé des fonds pour les personnes touchées par le super typhon Yagi, récoltant 288 millions de dôngs.

Thuy Hà/CVN