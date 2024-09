Le Festival d'automne de Hanoï 2024 attire 50.000 visiteurs

L'événement de quatre jours a attiré 50.000 visiteurs. Ce nombre impressionnant reflète non seulement le succès du Festival mais prouve également l'attrait durable de Hanoï aux yeux des touristes, notamment à l'automne, considérée comme la plus belle saison de l'année dans la capitale.

L'événement a réussi à recréer et honorer les valeurs historiques et culturelles de Hanoï, tout en promouvant l'image d'une capitale dynamique et moderne et en conservant son identité traditionnelle.

Le festival a attiré la participation de 12 villes et provinces, 17 districts et villages de Hanoï ainsi que de nombreuses associations, clubs et entreprises touristiques qui ont présenté des valeurs culturelles, des villages artisanaux et des patrimoines de Hanoï et aussi du Vietnam. Cette diversité a créé un panorama de la culture et du tourisme du pays, avec Hanoï comme point central.

Le directeur adjoint du Centre d'investissement, de tourisme et de promotion du commerce (HPA) de Hanoï, Nguyên Trân Quang, a déclaré que le festival a créé une opportunité précieuse pour les entreprises touristiques de présenter et de promouvoir les produits touristiques d'automne typiques de la capitale, contribuant non seulement à stimuler la demande touristique à court terme, mais également à bâtir l’image de Hanoï en tant que destination attractive toute l’année, notamment à l’automne.

Il a déclaré que dans le contexte d'une forte reprise de l'industrie touristique après la pandémie de COVID-19, le festival a joué un rôle important en affirmant Hanoï comme une destination sûre, conviviale et riche d’identité culturelle.

Avec une variété d'activités expérientielles intéressantes, le festival était l'une des festivités culturelles et artistiques appréciées des habitants de la capitale et des touristes.

À cette occasion, le comité d'organisation a déclaré avoir collecté 288 millions de dôngs, la somme qui est transférée au Comité central du Front de la Patrie du Vietnam de Hanoï en faveur des personnes affectées par les catastrophes naturelles.

