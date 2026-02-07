Mettre en œuvre avec succès la Résolution du XIVᵉ Congrès du Parti

Le matin du 7 février, lors de la Conférence nationale sur l’étude et la mise en œuvre de la Résolution du XIVᵉ Congrès du Parti, organisée par le Bureau politique et le Secrétariat du Comité central, le Premier ministre Pham Minh Chinh a présenté le thème intitulé "Programme d’action pour la mise en œuvre de la Résolution du XIVᵉ Congrès national du Parti".

Photo : VNA/CVN

Le chef du gouvernement a souligné que ce programme d’action constituait une avancée majeure visant à concrétiser efficacement la Résolution du Congrès, avec pour objectifs de préserver un environnement de paix et de stabilité, d’assurer un développement rapide et durable du pays, de défendre fermement la Patrie socialiste, de viser une croissance économique à deux chiffres et d’améliorer globalement le niveau de vie de la population. Il s’agit, a-t-il affirmé, de conduire résolument le Vietnam vers une nouvelle ère de développement prospère, civilisée et heureuse.

Douze groupes de missions majeures, six priorités essentielles et trois percées stratégiques

Selon le Premier ministre, le programme d’action se distingue par son approche innovante, à la fois stratégique et concrète, étroitement liée à la réalité, pragmatique et réalisable. Il vise à traduire rapidement la Résolution du Congrès en actions effectives dans tous les domaines, afin que la population bénéficie sans délai des acquis du XIVᵉ Congrès.

Le programme d'action a quantifié, concrétisé et illustré de manière claire et précise la Résolution à travers 12 groupes de missions majeures, six priorités essentielles et trois percées stratégiques. Trois annexes constituent des points saillants, détaillant 30 indicateurs nationaux clés, 38 indicateurs sectoriels et locaux, ainsi que 272 missions, projets et ouvrages stratégiques pour la période 2026-2030, dont des projets structurants tels que la ligne ferroviaire à grande vitesse Nord-Sud, la centrale nucléaire, les grands aéroports et ports maritimes, les bases de données nationales, la production de semi-conducteurs ou encore des projets culturels et sociaux.

Le Premier ministre a souligné que le programme d’action se distingue par une approche novatrice, tant dans la réflexion que dans les méthodes. Il place les citoyens au centre et comme acteur principal du développement. À cet égard, l’exigence de "faire les bons choix - déployer rapidement - mener les actions jusqu’au bout - mesurer les résultats" est appliqué. L’efficacité de la mise en œuvre et la satisfaction des citoyens et des entreprises doivent constituer les critères d’évaluation essentiels.

Promouvoir un développement rapide et durable

Photo : VNA/CVN

Le programme met également l’accent sur l’amélioration de l’organisation de sa mise en œuvre, en l’articulant avec la décentralisation, une allocation efficace des ressources et des mécanismes de suivi et d’évaluation fondés sur le principe des "six clartés" : clarté des responsables, des tâches, des délais, des responsabilités, des résultats attendus et des compétences, avec un accent particulier sur la numérisation et le suivi en temps réel.

Le chef du gouvernement a indiqué que le programme d’action vise à poursuivre la construction et le perfectionnement synchronisé des institutions afin de promouvoir un développement rapide et durable du pays.

Abordant la mise en place d’un nouveau modèle de croissance, la restructuration de l’économie et l’accélération de l’industrialisation et de la modernisation, le Premier ministre a indiqué que le programme d’action fait de la science, de la technologie, de l’innovation et de la transformation numérique les moteurs essentiels du développement, en mettant l’accent sur l’amélioration de la productivité, de la qualité, de l’efficacité et de la compétitivité de l’économie.

Il s’agit ainsi de promouvoir vigoureusement l’économie numérique, verte, circulaire, du partage et fondée sur le savoir ; de renforcer les capacités de production des industries de base et stratégiques ; de développer des secteurs émergents comme les semi-conducteurs, l’intelligence artificielle et les énergies renouvelables ; et de mettre en place de nouveaux modèles économiques.

Parallèlement, une attention particulière est accordée au développement culturel et humain, à la construction d’un système éducatif moderne et inclusif, à la gestion durable du développement social et à la garantie du progrès et de l’équité sociale, avec la détermination de ne laisser personne de côté.

Six axes de solutions clés proposées

Photo : VNA/CVN

Le programme d'action aborde également l’utilisation efficiente des ressources, la protection de l’environnement et l’adaptation au changement climatique ; le renforcement de la défense et de la sécurité ; et la promotion d’une diplomatie active et d’une intégration internationale profonde et efficace. Il s’agit aussi de renforcer l’État de droit socialiste et la consolidation du Parti.

Afin d'assurer la mise en œuvre effective du programme d'action, le Premier ministre a proposé six axes de solutions clés, axés sur l'amélioration des institutions, la mobilisation et l'utilisation efficiente des ressources, le développement de ressources humaines hautement qualifiées, la promotion des sciences et des technologies, la transformation numérique et l'amélioration de la gestion de l'État et de la gouvernance nationale.

Il a affirmé que la mise en œuvre coordonnée, résolue et efficace du programme d'action est essentielle pour concrétiser rapidement la résolution du 14ᵉ Congrès du Parti et insuffler une nouvelle dynamique au développement rapide et durable du pays dans cette nouvelle étape.

Le Premier ministre a enfin souligné que la mise en œuvre coordonnée, résolue et efficace du programme d’action revêtait une importance décisive pour traduire rapidement la Résolution du XIVᵉ Congrès du Parti dans la vie.

VNA/CVN