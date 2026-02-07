Avancer avec détermination sous l’étendard glorieux du Parti

À l’occasion du 96 e anniversaire de la fondation du Parti communiste du Vietnam, le secrétaire général Tô Lâm a écrit un article intitulé Avancer avec détermination sous l’étendard glorieux du Parti. En voici les extraits essentiels.

>> Le 96e anniversaire du PCV : un nouveau jalon dans l'histoire glorieuse de la nation

>> Hommage solennel au Président Hô Chi Minh pour le 96e anniversaire du Parti

>> La jeunesse vietnamienne à Hong Kong (Chine) réaffirme sa confiance dans la direction du Parti

>> 96ᵉ anniversaire du PCV : hommage solennel au Président Hô Chi Minh à Moscou

À la suite immédiate du succès éclatant du XIVe Congrès national du Parti, l’ensemble du Parti, du Peuple et de l’Armée célèbre le 96e anniversaire de la fondation du Parti communiste du Vietnam (3 février 1930 - 3 février 2026) dans un climat d’enthousiasme tout particulier. Ce jalon de 96 années revêt une signification d’autant plus profonde que nous entrons dans la première année du nouveau mandat - une année inaugurale décisive pour concrétiser la Résolution du XIVe Congrès du Parti et transformer les objectifs stratégiques en réalité.

Photo : VNA/CVN

Au fil de 96 printemps depuis sa fondation, et notamment de plus de 80 années à la tête du pays, notre Parti a démontré une vitalité durable, une fermeté politique et une ligne directrice juste, conduisant la révolution vietnamienne de victoire en victoire. Depuis la naissance du Parti, notre nation, forte d’une tradition millénaire de civilisation, a écrit de glorieuses pages d’histoire : la direction victorieuse de l’Insurrection générale d’Août 1945, qui donna naissance à la République démocratique du Vietnam ; la conduite du Peuple tout entier à la victoire contre le colonialisme et l’impérialisme au cours de longues guerres de résistance ; la réunification du pays ; puis l’engagement de toute la nation dans l’œuvre du Renouveau, de la construction, du développement et de la défense de la Patrie socialiste vietnamienne.

Le Parti, force dirigeante au service du Peuple

Le parcours de 96 années du Parti a laissé de nombreuses leçons précieuses. Avant tout, le drapeau de l’indépendance nationale et du socialisme doit être tenu avec une constance inébranlable. Il s’agit de deux objectifs stratégiques étroitement liés tout au long du processus révolutionnaire. L’indépendance nationale est la condition préalable à l’édification du socialisme, tandis que le socialisme constitue le fondement solide garantissant une indépendance authentique et durable pour la nation.

Photo : VNA/CVN

Une leçon profonde, d’une importance toute particulière, est que la cause révolutionnaire appartient au Peuple, est menée par le Peuple et pour le Peuple. Ce dernier est à la fois l’artisan des victoires historiques et la source inépuisable de la force permettant au Parti d’exister et de se développer.

Parallèlement, notre Parti a toujours accordé une grande importance à la consolidation du bloc de grande union nationale. “Solidarité, solidarité, grande solidarité - Succès, succès, grand succès“ : cet appel de l’Oncle Hô a cristallisé une vérité fondamentale selon laquelle la solidarité est une tradition précieuse et la plus grande source de force de la révolution vietnamienne.

La grande leçon qui domine l’ensemble est la suivante : la direction juste du Parti constitue le facteur primordial déterminant toutes les victoires de la révolution vietnamienne. Pour exercer un leadership durable, le Parti doit sans cesse se perfectionner et se renouveler, tout en préservant sa nature révolutionnaire et son caractère d’avant-garde.

Renouveau et ambition nationale

À chaque tournant de l’histoire, le Parti a su définir en temps opportun des orientations justes et corriger avec rigueur les erreurs et insuffisances éventuelles. Tirant les leçons de l’histoire, il a toujours pris l’initiative d’adopter des décisions opportunes, dont l’exemple emblématique est l’œuvre du Renouveau lancée dans les années 1980, ayant permis au pays de sortir de la crise et d’entrer dans une phase de développement vigoureux.

Photo : VNA/CVN

Aujourd’hui, en jetant un regard rétrospectif sur un pascoursde près d’un siècle, nous sommes fiers de constater que, sous la direction du Parti communiste du Vietnam, d’une nation jadis opprimée et plongée dans la pauvreté, le Vietnam est devenu un pays indépendant, unifié et souverain, occupant une place de plus en plus importante sur la scène internationale. D’un pays épuisé par les guerres, nous avons su mener à bien l’œuvre du Renouveau engagée en 1986, sortir de la crise, devenir un pays en développement à revenu intermédiaire et améliorer sans cesse les conditions de vie de la population.

Le XIVe Congrès national du Parti a défini des orientations et des objectifs stratégiques majeurs pour la période à venir, en particulier la détermination à réaliser avec succès les deux objectifs stratégiques centenaires. Chaque organisation du Parti, chaque cadre et chaque membre - en particulier les dirigeants - doit élever son sens des responsabilités, donner l’exemple dans la mise en œuvre de la Résolution du XIVe Congrès, faire preuve d’initiative, de créativité, oser penser, oser agir et assumer ses responsabilités.

Avançant résolument sous le drapeau glorieux du Parti, l’ensemble du Parti, du Peuple et de l’Armée est déterminé à consacrer toute son intelligence, son dévouement et son courage à l’édification d’un Vietnam puissant, à une intégration toujours plus profonde du pays dans la politique mondiale, l’économie internationale et la civilisation humaine, afin que le Vietnam puisse s’affirmer aux côtés des grandes nations dans la nouvelle ère.

VNA/CVN