Banquet d’État du Cambodge en l’honneur du dirigeant vietnamien Tô Lâm

Dans la soirée du 6 février, à Phnom Penh, Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sen, président du Sénat et chef de l’État par intérim du Cambodge, a présidé un banquet d’État en l’honneur du secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV), Tô Lâm, en visite d’État au pays.

>> Renforcement de la coopération législative entre le Vietnam et le Cambodge

>> Le chef du Parti, Tô Lâm, rencontre le président d’honneur du PPC, Heng Samrin

>> Rencontre des dirigeants des trois Partis du Vietnam, du Cambodge et du Laos

Photo : VNA/CVN

Étaient également présents le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh, le président de l’Assemblée nationale Trân Thanh Mân, ainsi que des délégations de haut niveau des deux pays.

Samdech Techo Hun Sen a adressé ses félicitations au secrétaire général Tô Lâm pour sa réélection à la tête du PCV lors de son XIVe Congrès national. Il a souligné que cette visite d’État contribuait de manière significative au renforcement et à la consolidation des relations d’amitié, de bon voisinage et de coopération globale, durable et à long terme entre le Vietnam et le Cambodge.

Il a exprimé sa profonde reconnaissance envers le Parti, l’État et le peuple vietnamiens pour leur soutien constant, ayant permis au Cambodge de connaître un développement dynamique et solide dans tous les domaines, tout en maintenant la stabilité sociale à l’échelle nationale. Saluant les progrès du Vietnam en matière de développement et d’intégration dans les domaines politique, économique, diplomatique ainsi que de la défense et de la sécurité, il a exprimé l’espoir que le Vietnam continuerait à partager ses expériences et à renforcer la coopération afin de soutenir le développement de l’économie cambodgienne.

Prenant la parole en réponse, le secrétaire général Tô Lâm a déclaré être honoré de se rendre à plusieurs reprises au Cambodge à différents titres. Il a précisé que chaque visite laissait une impression profonde, marquée par l’accueil chaleureux, l’amitié sincère et la proximité fraternelle, ainsi que par l’image d’un pays des pagodes en pleine transformation et d’une nation khmer résilient, courageux et hospitalier.

Il s’est réjoui de constater que, malgré de nombreux défis, le Cambodge avait obtenu des résultats remarquables et globaux dans son processus de construction et de développement national, avec une stabilité politique maintenue, une croissance économique soutenue et une ouverture accrue sur le plan de relations extérieures.

Le chef du PCV a indiqué que, lors des rencontres bilatérales, les deux parties étaient parvenues à un large consensus sur les questions d’intérêt commun, affirmant leur détermination à ouvrir une nouvelle phase de coopération, à se soutenir mutuellement pour préserver la stabilité politique et garantir la sécurité de chaque pays, ainsi qu’à renforcer l’interconnexion entre les deux économies.

Il a également rappelé le succès de la rencontre entre les dirigeants des trois Partis du Vietnam, du Cambodge et du Laos, qui a réaffirmé les relations étroites, fidèles et exemplaires unissant les trois Partis, les trois États et les trois peuples.

Tô Lâm a réaffirmé que le Parti, l’État et le peuple vietnamiens accordaient une grande importance et demeuraient profondément reconnaissants du soutien et de l’affection des dirigeants et du peuple cambodgiens.

Il a souligné que le Vietnam continuerait à soutenir le Cambodge dans son œuvre de construction et de développement national, se déclarant convaincu que, sur la base de la solidarité traditionnelle fondée par le Président Hô Chi Minh et le roi Norodom Sihanouk, et nourrie par des générations de dirigeants et de peuples des deux pays, les relations entre les deux nations se renforceront davantage et progresseront ensemble vers la prospérité.

VNA/CVN