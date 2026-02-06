Le chef du Parti, Tô Lâm, rencontre le président d’honneur du PPC, Heng Samrin

Dans le cadre de sa visite d'État au Cambodge, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), Tô Lâm, a rencontré le 6 février à Phnom Penh, le président d’honneur du Parti du Peuple cambodgien (PPC), Samdech Heng Samrin.

>> Cérémonie d’accueil solennelle du secrétaire général Tô Lâm au Cambodge

>> Le secrétaire général Tô Lâm rencontre Samdech Techo Hun Sen

>> Le SG Tô Lâm dépose des gerbes à plusieurs monuments à Phnom Penh

Photo : VNA/CVN

Le chef du Parti a exprimé sa joie de visiter le Cambodge et de co-présider des mécanismes de coopération importants entre les Partis du Vietnam et du Cambodge ainsi qu'entre le Vietnam, le Cambodge et le Laos. Il a salué les réalisations majeures du Cambodge, soulignant la vision des dirigeants successifs, dont celle de Heng Samrin, qu'il a qualifié d'ami de longue date et proche du peuple vietnamien.

Le dirigeant vietnamien a également souligné l'importance de cette visite, qui intervient peu après le succès du 14e Congrès national du PCV, ayant défini une nouvelle vision stratégique pour le pays.

De son côté, Heng Samrin a chaleureusement félicité le secrétaire général Tô Lâm pour sa réélection à la tête du PCV. Il a affirmé que le peuple cambodgien n'oubliera jamais l'aide précieuse et sincère du Vietnam à sa lutte d’hier pour sortir du régime génocidaire, ainsi que dans son œuvre d’aujourd’hui d’édification et de développement du pays.

Selon le président d’honneur du PPC, cette aide, conjuguée aux efforts des dirigeants cambodgiens, est le socle de la paix et de la stabilité dont jouit le pays aujourd'hui.

Photo : VNA/CVN

Il s'est dit convaincu que, sous la direction du PCV, le Vietnam atteindra ses objectifs stratégiques. Il a réaffirmé que le PPC et le peuple cambodgien chérissent et préservent l'amitié traditionnelle avec le Vietnam comme un "bien inestimable".

Revenant sur l'histoire commune des deux nations, les deux dirigeants ont convenu, dans le contexte actuel, de renforcer la sensibilisation et l'éducation des populations sur la solidarité et le soutien mutuel. L'objectif est de consolider la confiance et la responsabilité des générations futures dans la préservation des relations de bon voisinage, d'amitié traditionnelle et de coopération global et durable.

Le secrétaire général Tô Lâm a conclu la rencontre en remerciant Heng Samrin pour ses contributions exceptionnelles aux relations bilatérales durant plusieurs décennies. À cette occasion, il l'a officiellement invité à effectuer une visite au Vietnam à un moment opportun.

VNA/CVN