Suisse

Au moins "une quarantaine" de morts après un violent incendie dans un bar

Un incendie, survenu dans un bar bondé dans la nuit du mercredi 31 décembre au jeudi 1 er janvier, a fait au moins quarante morts et une centaine de blessés à Crans-Montana, une station huppée de ski du canton de Valais, dans les Alpes suisses.

>> Avalanche en Suisse: quatre blessés dans le sud-ouest du pays

>> Suisse: au moins un mort et trois blessés dans une avalanche

>> Suisse : la Banque centrale laisse inchangé son taux d’intérêt directeur à 0%

Photo : AFP/VNA/CVN

"Une des pires tragédies" que la Suisse ait connu a déclaré le président de la Confédération.

Un "incendie d'origine indéterminée" s'est produit vers 1h30, heure locale, dans un bar très fréquenté par les touristes et situé dans la luxueuse station de ski de Crans-Montana en Suisse, appelé "Le Constellation", à un moment où des fêtards célébraient la nouvelle année 2026. Selon un dernier bilan, il y aurait une quarantaine de morts et au moins 115 blessés.

Deux Français blessés

Les propriétaires du bar sont un couple de Français, originaires de Corse. L'information, révélée par le journal français Corse-Matin a été confirmée par un ami du couple, Jean-Thomas Filippini, qui a également assuré qu'ils étaient en vie.

Deux Français figurent parmi les blessés dont le jeune joueur stagiaire du FC Mets, Tahirys Dos Santos. "Ils ont été immédiatement pris en charge par les services de secours" a déclaré le ministère des Affaires étrangères français précisant rester en contact "avec les autorités suisses au cas où d'autres ressortissants seraient concernés".

"Plusieurs dizaines de personnes sont présumées décédées", a annoncé lors d'une conférence de presse en milieu de matinée le chef de la police cantonale, Frédéric Gisler, faisant également état d'une centaine de blessés.

"À l'heure où je vous parle, tous les blessés ont pu être pris en charge", a-t-il ajouté, précisant que la plupart étaient grièvement atteints. Selon un dernier bilan, à l'heure où nous écrivons, il y aurait 115 blessés.

Beaucoup seraient des "grands brulés", selon une source médicale à la RTS.

Deux Français feraient partie des blessés, selon un premier bilan du Quai d'Orsay. "À l'heure où je vous parle, tous les blessés ont pu être pris en charge", a ajouté Frédéric Gisler, précisant que la plupart étaient grièvement atteints.

La renommée internationale de la station de Crans-Montana y attire des touristes du monde entier.

"Le Constellation" peut accueillir 300 personnes à l'intérieur et 40 en terrasse, selon le site internet de la station de Crans-Montana. Situé au rez-de-chaussée d'un immeuble, il dispose d'un sous-sol où sont organisés des soirées et événements, selon le quotidien suisse 24 Heures.

"D'importantes forces de police, de pompiers et de secours se sont immédiatement rendues sur place pour porter secours aux nombreuses victimes", explique dans un communiqué la police, ajoutant que l'opération "est toujours en cours".

Une enquête en cours

Les autorités cantonales ont indiqué qu'une enquête était en cours pour déterminer les causes de l'incendie, mais disent exclure la piste de l'attentat.

Photo : AFP/VNA/CVN

Le conseiller d'État du Valais en charge de la sécurité Stéphane Ganzer a précisé devant la presse qu'il y avait eu une déflagration, mais qu'elle avait été consécutive à l'embrasement des lieux.

Des témoins ont décrit des scènes d'horreur : des gens ont tenté de briser les vitres du bar pour s'échapper, tandis que d'autres, couverts de brûlures, se précipitaient dans la rue. Le conseiller Ganzer a évoqué "une scène de chaos, une scène dramatique".

Selon le témoignage, rapporté par 24 Heures, d'un jeune homme qui se trouvait à l'intérieur du bar, "des engins pyrotechniques installés sur des bouteilles commandées (par des clients) dans la boîte de nuit auraient déclenché un incendie du plafond", lequel "se serait embrasé très rapidement", déclenchant des scènes de panique.

Deux Françaises interrogées par la chaîne d'information en continu française BFMTV ont indiqué que des bougies d'anniversaire placées sur des bouteilles de champagne avaient provoqué l'embrasement du plafond de l'établissement.

Des cierges magiques

Des témoignages diffusés par différents médias suisses, français et italiens ont indiqué que des bougies étincelles fixées sur des bouteilles brandies par une personne juchée sur les épaules d'une autre avaient provoqué l'incendie en touchant le plafond. Ces mêmes témoins ont précisé qu'il s'agissait d'un "show" habituel dans l'établissement.

"Il me semble qu'il y avait des dames, des serveuses, avec des bouteilles de champagne avec des petites fusées. Elles ont été trop, trop près du plafond, et ben ça a pris feu d'un coup", a notamment raconté Axel, présent au moment du drame, au média italien Local Team.

En milieu de matinée, un photographe de l'AFP a vu de nombreuses ambulances sur la route menant à la station de ski. Selon le journal suisse 24 Heures, "des hélicoptères poursuivent leurs rotations près de sept heures après le début du drame". L'accès au bar est bouclé, et vers 8h00 "la police scientifique était déjà à l'œuvre à l'intérieur de l'établissement", situé en rez-de-chaussée et en sous-sol, rapporte le journal.

"Mon fils est introuvable"

Les gens à la recherche de proches sont dirigés vers un centre des congrès où un dispositif d'accueil et d'information a été mis en place. Mon fils "est introuvable", se lamente une mère en larmes, citée par 24 Heures, "personne ne sait où il est".

Le service des urgences du principal hôpital du Valais étant saturé, des blessés ont été transférés vers différents hôpitaux comme à Lausanne, Genève ou Zurich, et même en France.

La procureure générale du canton Béatrice Pilloud a déclaré que d'importants moyens étaient mobilisés "pour identifier les victimes et restituer leurs corps aux familles le plus rapidement possible", mais ce que processus prendrait certainement du temps.

"Les conséquences de ce drame vont se répercuter sur différents services et différentes entités durant plusieurs jours", a poursuivi le Conseiller Ganzer, précisant que "plusieurs centaines de personnes" ont été ou allaient être "affectées aux secours, aux soins, aux investigations, à la gestion et à la coordination".

"Profondément attristée", la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a adressé sur X ses pensées "aux victimes, à leurs familles et à toutes les personnes touchées".

Photo : AFP/VNA/CVN

Elle a souligné que ses équipes étaient en contact avec la Suisse, qui a activé le mécanisme de protection civile de l'UE, système grâce auquel n'importe quel pays au monde peut demander une assistance de Bruxelles lorsque ses capacités de réaction sont dépassées par une situation d'urgence.

15 Italiens toujours portés disparus

Le ministre italien des Affaires étrangères, Antonio Tajani, a quant à lui annoncé sur X que le centre Niguarda de Milan, spécialisé dans le traitement des grands brûlés, était "disponible". Le ministère italien des Affaires étrangères a indiqué que, selon des informations de la police suisse, une quarantaine de personnes étaient décédées, mais les autorités du canton estiment qu'il est trop tôt pour fournir un bilan exact.

Sur la chaîne italienne Rete 4, le ministre italien des Affaires étrangères déclare qu'environ "une quinzaine d'Italiens ont été blessés et retrouvés dans des hôpitaux. Autant sont portés disparus." Le ministre a précisé peu après sur la chaîne Sky TG24 que le nombre d'Italiens portés disparus avait grimpé à 16 mais que le bilan restait "incertain".

Les autorités du canton redoutent que des étrangers fassent partie des victimes, la renommée internationale de la station de Crans-Montana y attirant des touristes du monde entier.

De son côté, le président français Emmanuel Macron a fait part de sa "profonde émotion" après le drame, adressant à la Suisse "la pleine solidarité de la France". Le président français assure de l'aide de la France qui "accueille des blessés dans ses hôpitaux et se tient disponible".

La procureure générale du canton Béatrice Pilloud a déclaré que d'importants moyens étaient mobilisés "pour identifier les victimes et restituer leurs corps aux familles le plus rapidement possible".

Guy Parmelin, qui vient tout juste de prendre ses fonctions de président de la Confédération suisse, a déploré sur X une "terrible tragédie". "Ce qui devait être un moment de joie s’est mué en un deuil qui touche tout le pays et bien au-delà".

AFP/VNA/CVN











