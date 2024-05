Mauritanie : deux morts dans le crash d'un avion militaire

Les deux personnes à bord de l'avion, à savoir le capitaine pilote Sidi Ahmed Mohameden et l'élève officier pilote Sidi Amine Mohamed Abdi, ont péri, a précisé l'armée mauritanienne dans un communiqué publié sur son site. L'avion, qui appartient à l'École militaire d'aviation (EMA) d'Atar, ville située à 440 km au Nord de la capitale Nouakchott, a "subi un dysfonctionnement technique lors d'un vol d'entraînement de routine, entraînant sa chute et son écrasement immédiat'', explique le communiqué. Une enquête a été immédiatement ouverte pour déterminer les causes et les circonstances de l'accident, ajoute le communiqué.

Xinhua/VNA/CVN