L'Iran salue les progrès de sa coopération avec l'Arabie saoudite

Il a fait ces remarques lors de la troisième conférence de dialogue irano-arabe à Téhéran, la capitale iranienne, à laquelle ont participé des responsables iraniens, des ambassadeurs étrangers et des invités d'autres États. M. Amir-Abdollahian a indiqué que l'Iran était déterminé à promouvoir la compréhension et la solidarité entre les pays de la région, affirmant que la normalisation des relations Iran - Arabie saoudite était un bon exemple de l'importance que l'Iran accordait à l'expansion de ses liens avec ses voisins, ainsi qu'avec les États arabes et islamiques. "Notre évaluation des progrès des relations entre Téhéran et Riyad au cours de l'année écoulée indique que des succès ont été enregistrés en termes de développement de la coopération bilatérale à divers niveaux", a mis en avant le ministre iranien des Affaires étrangères, soulignant qu'il existait encore de nombreuses opportunités pour les deux pays de renforcer leur coopération.

Xinhua/VNA/CVN