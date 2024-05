L'Inde signe avec l'Iran un accord d'exploitation du port de Chabahar

Le gouvernement indien a déclaré avoir signé un contrat de dix ans avec l'Iran pour développer et exploiter le port de Chabahar, dans le Sud-Est de l'Iran.

Le ministre fédéral indien des Ports, de la Navigation et des Voies navigables, Sarbananda Sonowal, s'est rendu lundi 13 mai à Chabahar, pour assister à la signature du contrat de développement du terminal portuaire Shahid Beheshti à Chabahar. Le contrat a été signé entre India Port Global Limited et l'Organisation des ports et de la marine de l'Iran.

Xinhua/VNA/CVN