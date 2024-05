L'Indonésie renforce les mesures de sécurité routière pour les véhicules touristiques

Le ministre indonésien du Tourisme et de l'Économie créative, Sandiaga Uno, a annoncé lundi 13 mai qu'il avait demandé aux agences compétentes d'accorder une attention particulière aux agences de voyages et aux chauffeurs afin d'assurer la sécurité routière.

Ses conseils sont intervenus au milieu d’une série d’accidents de la route tragiques qui ont fait des victimes et des dégâts matériels. Sandiaga Uno a déclaré que son ministère s'était coordonné avec d'autres ministères pour améliorer la diffusion d'informations sur la sécurité routière dans le secteur du transport touristique. Selon le ministre, tous les établissements de transport et de tourisme doivent posséder les certifications requises délivrées par le ministère des Transports pour pouvoir participer aux activités de transport. L’Indonésie vise également une industrie touristique saine, sûre et respectueuse de l’environnement.

VNA/CVN