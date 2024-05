Soudan : au moins 27 civils tués suite à la reprise du conflit au Darfour du Nord

Au moins 27 civils ont été tués et environ 130 autres blessés suite à la reprise du conflit entre les Forces armées soudanaises (SAF) et les Forces de soutien rapide (RSF) à El Fasher, la capitale de l'État du Darfour du Nord, a déclaré dimanche 12 mai une agence des Nations unies.

>> Soudan : le Conseil de sécurité des Nations unies s'inquiète de la situation à el-Fasher au Darfour

"Des informations non confirmées indiquent qu'au moins 27 personnes ont été tuées, dont des femmes et des enfants, tandis qu'environ 130 personnes ont été blessées", a indiqué le Bureau de la coordination des affaires humanitaires de l'ONU (OCHA) dans son dernier rapport. "L'hôpital d'El Fasher Sud, qui a une capacité d'accueil de 100 lits, a dépassé sa capacité maximale", a ajouté le rapport. On estime que 850 personnes (soit 170 familles) ont été déplacées vers divers sites à El Fasher en raison des affrontements, a indiqué l'OCHA, citant des données fournies par la Matrice de suivi des déplacements de l'Organisation internationale pour les migrations (OIM).

APS/VNA/CVN