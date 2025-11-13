Masters ATP : Auger-Aliassime écœure Shelton

Le Canadien Felix Auger-Aliassime, 8 e mondial, a laissé passer l'orage contre l'Américain Ben Shelton (5 e ) avant de s'imposer lors de leur deuxième rencontre du Masters ATP de Turin mercredi 12 novembre.

>> Tennis : sacré au Masters 1000 de Paris, Sinner reprend place sur le trône de No1

>> Masters ATP : Sinner soigne son entrée, Fritz écoeure Musetti

>> Masters ATP : Alcaraz entrevoit le dernier carré et le trône de No1 mondial

Photo : AFP/VNA/CVN

Auger-Aliassime, surclassé par le No2 mondial Jannik Sinner lundi 10 novembre pour son entrée en lice 7-5, 6-1, s'est imposé en trois sets 4-6, 7-6 (9/7), 7-5 après 2 h 22 minutes de jeu.

Le Canadien qui avait été perturbé par une douleur à un mollet contre Sinner, a pris l'ascendant dans le tie-break de la deuxième manche et n'a plus vraiment été inquiété par Shelton qui a de son côté marqué le pas physiquement.

"Après un premier set compliqué, j'ai réussi à plus neutraliser son service, cela a été une rude bataille d'un point de vue mental", a expliqué le récent finaliste du Masters 1000 de Paris.

"C'est très gratifiant pour moi au terme d'une belle année de regagner un match des Finales ATP trois ans après ma première victoire", a-t-il poursuivi.

Photo : AFP/VNA/CVN

"FAA", 25 ans, conserve toutes ses chances d'atteindre le dernier carré des Finales ATP qui oppose les huit meilleurs joueurs de l'année : cela passera par une victoire contre l'Allemand Alexander Zverev, 3e mondial, vendredi.

Pour ses débuts dans le "tournoi des maîtres", Shelton, 23 ans, a concédé une deuxième défaite en trois jours.

Le résultat de cette rencontre signifie que si Sinner bat Zverev dans la soirée, il sera qualifié pour le dernier carré avant même la dernière journée du groupe Björn Borg vendredi.

AFP/VNA/CVN







