Masters ATP : Alcaraz, N°1 mondial, remplit la première partie de sa mission

Carlos Alcaraz a coché jeudi 13 novembre le premier objectif de sa semaine au Masters ATP de Turin. Sa victoire nette contre Lorenzo Musetti (6-4, 6-1) lui garantit de terminer l’année 2025 à la première place mondiale. À 22 ans, “Carlitos” retrouve le trône qu’il occupait déjà à seulement 19 ans en 2022.

>> Tennis : sacré au Masters 1000 de Paris, Sinner reprend place sur le trône de No1

>> Masters ATP : Alcaraz entrevoit le dernier carré et le trône de No1 mondial

Photo : AFP/VNA/CVN

Cette saison restera comme la meilleure de sa carrière : 70 victoires pour 8 défaites et huit titres, dont Roland-Garros et l’US Open. “Terminer No1 mondial, c’était mon but, et c’est une immense satisfaction”, confie l’Espagnol, qui a mené une lutte intense avec son grand rival italien Jannik Sinner. Alcaraz a repris le fauteuil de leader en septembre, après 65 semaines de règne pour Sinner, avant un bref retour de l’Italien début novembre.

Avec trois victoires en phase de poules du Masters (600 points), Alcaraz atteint 11.650 points, soit plus que Sinner même si ce dernier remportait le tournoi. En terminant premier du groupe Jimmy Connors, il affrontera samedi 15 novembre en demi-finales le deuxième du groupe Björn Borg, Alexander Zverev (3e mondial). L’autre qualifié du groupe est l’Australien Alex De Minaur.

L’année 2025 a été marquée par la domination du duo Alcaraz-Sinner sur les quatre tournois du Grand Chelem. Sinner a débuté en remportant l’Open d’Australie avant sa suspension de trois mois pour contrôle positif, tandis qu’Alcaraz a connu un premier trimestre mitigé avec des revers face à Novak Djokovic et des performances décevantes lors de la tournée américaine.

Mais sur terre battue, l’Espagnol a changé de dimension, remportant Monte-Carlo, Rome et Roland-Garros, et atteignant la finale à Barcelone. Il a ensuite gagné sur gazon au Queen’s, avant de céder à Wimbledon contre Sinner. Sur dur américain, il a dominé Cincinnati et l’US Open, encore face à l’Italien. Depuis New York, il arbore une teinture blonde et continue d’alterner performances spectaculaires et résultats plus moyens, comme son élimination d’entrée au Masters 1000 de Paris.

Pour la deuxième fois après 2022, Alcaraz atteint les demi-finales du Masters et reste le seul capable de perturber Sinner sur dur indoor, la surface favorite de l’Italien, invaincu depuis 28 matches. Avec son palmarès exceptionnel et sa régularité, Carlos Alcaraz conclura 2025 en patron du tennis mondial et apparaît comme le favori pour briller à la fin de la saison et en 2026.

AFP/VNA/CVN