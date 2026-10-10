Tennis: à bout de forces, Djokovic chute d'entrée à Shanghai

L'enchaînement Pékin-Shanghai était trop dur: le vétéran Novak Djokovic (8 e mondial) s'est incliné vendredi 9 octobre dès son entrée en lice au Masters 1000 de Shanghai, trois jours après avoir gagné à Pékin le 102 e titre de son illustre carrière.

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Photo : Sportface

Regards perplexes, échanges terminés accroupi sur le court, discussions tendues avec son clan : dès le premier set de son duel contre le Polonais Hubert Hurkacz (34e), le Serbe de 39 ans a laissé échapper des signes de fatigue et d'agacement.

Après avoir perdu sa mise en jeu en début de deuxième manche, l'ex-N°1 mondial a carrément baissé pavillon, donnant le sentiment de laisser filer les jeux jusqu'à sa défaite 6-4, 6-3 en moins d'une heure et demi.

"Je ne me suis pas senti moi-même sur le court", a reconnu l'homme aux 24 titres du Grand Chelem après sa défaite.

"La surface est très rapide, complètement différente de celle de Pékin" où il s'est adjugé mardi son septième titre en autant de participations au tournoi, a-t-il ajouté.

"Si tu perds ton service, ça suffit à perdre un match", a insisté Djokovic, qui réalise une mauvaise opération dans la course au Masters de fin de saison à Turin (15-22 novembre).

S'il est pour l'instant en position de décrocher le huitième et dernier billet pour l'Italie, le natif de Belgrade peut se le faire chiper par pas moins de onze joueurs en lice à Shanghai.

Djokovic a perdu l'habitude d'enchaîner les tournois depuis le début de la saison 2025, quand il a commencé à devenir plus sélectif sur sa programmation pour se donner les meilleures chances de décrocher un 25e titre record en Grand Chelem.

Cobolli battu d'entrée

Comme l'ex-patron du circuit l'a souligné, il n'avait pas hérité d'un tirage facile à Shanghai, puisque son bourreau a atteint en septembre la finale de l'ATP 250 de Chengdu puis s'est hissé en demi-finales de l'ATP 500 de Pékin, où il avait abandonné en raison d'une blessure à la cuisse gauche.

Vainqueur du Masters 1000 de Shanghai en 2023, Hurkacz n'a guère semblé gêné dans ses déplacements vendredi. Il affrontera au troisième tour le Chinois Zhou Yi (277e), vainqueur de l'Italien Lorenzo Musetti (25e) 7-6 (9/7), 3-6, 7-6 (7/1).

Djokovic devrait quant à lui reprendre la compétition au Masters 1000 de Paris (2-8 novembre), qu'il a remporté sept fois dans sa carrière.

Dans les autres matches de la journée, le N°2 mondial Alexander Zverev s'est imposé 6-4, 7-6 (7/4) contre le Chinois Wu Yibing (113e) au deuxième tour.

L'Allemand de 29 ans a connu une petite frayeur en fin de deuxième manche, quand il a chuté en bout de course après avoir frappé un revers et s'est aussitôt agrippé la cheville gauche dans une grimace de douleur. Mais il a pu reprendre la partie quelques instants plus tard.

Assuré de s'installer pour la première fois au sommet du classement ATP depuis que le N°1 mondial Jannik Sinner a annoncé mardi qu'il ne jouerait plus en 2026, Zverev affrontera au troisième tour le Français Quentin Halys (48e).

Ben Shelton (4e) s'est également qualifié en dominant 6-3, 7-6 (8/6) l'Allemand Daniel Altmaier (67e).

S'il bat le Français Arthur Gea (56e) au prochain tour, l'Américain validera définitivement son billet pour le Masters de Turin.

Autre prétendant au Masters, l'Italien Flavio Cobolli (7e) a en revanche chuté dès son entrée en lice, battu 6-1, 4-6, 6-3 par le vétéran français Adrian Mannarino (83e à 38 ans).

Le demi-finaliste du dernier US Open Frances Tiafoe (10e) a lui maîtrisé 6-4, 6-4 l'Allemand Yannick Hanfmann (57e).

AFP/VNA/CVN