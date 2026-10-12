Cyclisme : le Norvégien Per Strand Hagenes remporte Paris-Tours

Le Norvégien Per Strand Hagenes a remporté dimanche 11 octobre la 120 e édition de Paris-Tours en devançant le Belge Jasper Stuyven et le Français Christophe Laporte, son coéquipier chez Visma.

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Photo : AFP/VNA/CVN

C'est la cinquième victoire chez les pros, la plus belle, pour le Norvégien de 23 ans qui s'est extirpé tout en force d'un groupe de onze coureurs juste avant la flamme rouge.

Il a tenu bon jusqu'au bout pour garder deux secondes d'avance sur la ligne d'arrivée devant Stuyven et Laporte, vainqueur en 2024 et deuxième l'an dernier de la classique des feuilles mortes, l'une des plus anciennes courses du monde.

"Beaucoup de coureurs dans le groupe surveillaient Christophe dans le final. J'en ai profité. Je suis parti au bon moment et une fois que l'écart était fait, j'ai tout mis", a expliqué celui qui s'était déjà imposé chez les espoirs en 2022 à Tours.

"J'adore cette course, c'est une belle épreuve pour finir la saison. C'est la dernière donc on donne tout. Il faut aussi un peu de chance, ne pas crever", a-t-il ajouté.

Depuis que les organisateurs d'ASO ont modifié le parcours, auparavant très plat et réservé aux sprinteurs, en 2018 et introduit des chemins de vigne, la course est devenue beaucoup plus imprévisible et soumise aux aléas.

Dimanche 11 octobre, plusieurs favoris en ont fait les frais, éliminés lors d'une grosse chute collective à une cinquantaine de kilomètres de l'arrivée.

De nombreux coureurs ont terminé dans un champ, dont Dorian Godon et Anthony Turgis, qui avait le visage en sang.

Le Belge Tim Merlier, favori légitime de la course, a lui été distancé dans la côte de Rochecorbon située à neuf kilomètres du sommet, après une attaque de Paul Lapeira.

L'accélération du Français a permis à un groupe de six coureurs, bientôt rejoints par cinq autres, de prendre la tangente, parmi lesquels Strang Hagenes.

À noter aussi que, comme la veille au Tour de Lombardie, les coureurs ont retardé de quelques minutes le départ devant la cathédrale de Chartres pour protester contre le manque de sécurité et l'intrusion de véhicules sur le parcours de plusieurs courses ces dernières semaines.

AFP/VNA/CVN