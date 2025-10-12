Malgré le "shutdown", Trump ordonne au Pentagone de payer les militaires

>> Le "shutdown" : les États-Unis vont connaître une paralysie budgétaire
>> Wall Street termine en hausse malgré l'imminence d'un "shutdown", record du Dow Jones
>> Le Sénat rejette un projet de loi de finances au premier jour de "shutdown"
|Le président américain Donald Trump marche sur la pelouse sud à son arrivée à la Maison Blanche à Washington, D.C., aux États-Unis, le 10 octobre 2025.
|Photo : Xinhua/VNA/CVN
"Nous avons identifié les fonds qui permettent de le faire, et le secrétaire Hegseth va les utiliser pour payer nos soldats", a écrit M. Trump.
Pour la première fois depuis près de sept ans, depuis le 1er octobre, les États-Unis sont dans une impasse budgétaire ("shutdown").
Le 15 octobre, les militaires risquent de ne pas être payés.
