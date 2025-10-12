icon search
Malgré le "shutdown", Trump ordonne au Pentagone de payer les militaires

Alors que le "shutdown" se poursuit aux États-Unis, le président Donald Trump a écrit samedi 11 octobre sur Truth Social avoir demandé au secrétaire à la Défense Pete Hegseth d'"utiliser tous les fonds disponibles" pour garantir que les militaires reçoivent leur salaire le 15 octobre.

Le président américain Donald Trump marche sur la pelouse sud à son arrivée à la Maison Blanche à Washington, D.C., aux États-Unis, le 10 octobre 2025.
Photo : Xinhua/VNA/CVN


"Nous avons identifié les fonds qui permettent de le faire, et le secrétaire Hegseth va les utiliser pour payer nos soldats", a écrit M. Trump.

Pour la première fois depuis près de sept ans, depuis le 1er octobre, les États-Unis sont dans une impasse budgétaire ("shutdown").

Le 15 octobre, les militaires risquent de ne pas être payés.

Xinhua/VNA/CVN

#shutdown #Trump #États-Unis

