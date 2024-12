Malaisie : sept morts dans la collision de trois véhicules dans le Sud du pays

Sept personnes ont été tuées et 33 autres blessées lundi soir 23 décembre dans une collision impliquant trois véhicules près de l'aire de repos et de services Ayer Keroh en direction du nord de l'autoroute Nord-Sud, en Malaisie.

>> Mexique : 24 morts et cinq blessés dans un accident de la route dans le Centre du pays

>> Côte d'Ivoire : une collision entre deux minicars fait 26 morts et plusieurs blessés à Issia

>> Finlande : des touristes étrangers blessés lors de la collision d'un bus dans le Nord

Un autocar transportant 27 passagers, une remorque et un véhicule polyvalent Toyota (MPV) sont concernés par l'accident, selon des médias locaux. Une petite fille, trois femmes et trois hommes ont perdu la vie, d'après la police locale. L'accident a provoqué d'importants embouteillages sur plus de 10 km dans les deux sens de l'autoroute. La cause de l'accident fait l'objet d'une enquête. Les autorités mènent des investigations complémentaires et gèrent la situation.

Xinhua/VNA/CVN