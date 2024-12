Premier vol civil au départ de Damas depuis la fin du gouvernement de Bachar al-Assad

>> Iran : la réouverture de l'ambassade en Syrie est à l'ordre du jour

>> Le Liban va rouvrir son ambassade en Syrie, annonce le Premier ministre libanais

>> Un envoyé de l'ONU souligne la nécessité d'une transition politique inclusive en Syrie



Le vol, qui a eu lieu plus d'une semaine après l'éviction de Bachar al-Assad, était un signe positif que les choses revenaient à la normale dans le secteur des transports du pays, a rapporté la chaîne de télévision syrienne. Selon les observateurs, la reprise des voyages aériens entre les principales villes syriennes est une étape importante vers la stabilisation économique et la circulation des citoyens, des biens et des secours.

Xinhua/VNA/CVN