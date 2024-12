Le Brésil interdit les téléphones portables dans les écoles

Des députés, des parents d'élèves et le gouvernement de gauche de Luiz Inacio Lula da Silva militent pour des restrictions sur l'utilisation des téléphones portables dans les établissements du primaire et du secondaire. Plus de la moitié des enfants brésiliens âgés de 10 à 13 ans possèdent un téléphone portable. Cette proportion atteint 87,6% chez les adolescents âgés de 14 à 17 ans. Selon les données du Comité directeur sur l'internet brésilien, près des deux tiers des écoles du pays restreignent l'utilisation des appareils mobiles de leur propre chef, mais 28% seulement interdisent totalement leur utilisation. La loi, qui concerne les élèves de 4 à 17 ans, a été approuvée par le Sénat et doit désormais passer par le président Lula pour être promulguée.

APS/VNA/CVN